كونتي يترقب العودة لقيادة المنتخب الإيطالي

روما(د ب أ)

يرى أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، نفسه مرشحاً محتملاً للعودة لتدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم خلفا لجينارو جاتوزو.

واستقال جاتوزو من منصبه الأسبوع الماضي بعدما فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة بركلات الترجيح في مباراة الملحق أمام منتخب البوسنة والهرسك.

واستقال أيضاً جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، وجيانلويجي بوفون، المدير الرياضي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب فوز نابولي على ميلان 1 / صفر: "بالتأكيد سأضع نفسي في الحسبان إذا كنت رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم". وأضاف كونتي "56 عاماً" إن لديه الخبرة المطلوبة ويعلم بيئة المنتخب الوطني، حيث عمل به في الفترة من 2014 إلى 2016.

وقال :"أن تكون مدرب منتخب بلادك فهو أمر رائع. أنت تمثل بلدك". لكن كونتي صرح أيضاً بأن القرار ليس وشيكاً. إضافة إلى ذلك، يوجد مرشحون آخرون. ويتولى كونتي تدريب نابولي منذ عام 2024 وفاز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي. ويحتل نابولي حالياً المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف إنتر ميلان.