أومبير أول ضحايا سينر في مونتي كارلو

مونتي كارلو(أ ف ب)

استهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً، مشواره في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بفوز ساحق على الفرنسي أوجو أومبير 6-3 و6-0 في الدور الثاني الثلاثاء.

وبعد تسعة أيام من إحرازه ثنائية "صن شاين" بفوزه بدورتي إنديان ويلز وميامي لماسترز الألف نقطة، من دون أن يخسر أي مجموعة، تعامل الإيطالي البالغ 24 عاماً بسهولة تامة مع مباراته الأولى في الموعد الأول الكبير على الملاعب الترابية هذا الموسم.

وبعدما فرض سطوته على الملاعب الصلبة، ما زال سينر يبحث عن لقبه الأول الكبير على التراب، بعدما كاد أن يتوّج بلقب بطولة رولان جاروس العام الماضي، لكنه خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في النهائي.

وانتظر سينر، المعفى من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل، أمام أومبير الذي لم يواجهه سوى مرتين بعض الأشواط قبل أن يهيمن بشكل مطلق ويتقدم 4-2.

وأنقذ الفرنسي كرة لكسر مزدوج، لكنه تخلى مجدداً عن إرساله وعن المجموعة الأولى 3-6، في حين كانت الثانية باتجاه واحد، حيث لم يترك الإيطالي أي فرصة لمنافسه لالتقاط أنفاسه، ليحسمها لصالحه بعد 23 دقيقة فقط، والمباراة في 64 دقيقة.

ويواجه سينر في الدور التالي الأرجنتيني فرانسيسكو سيرونودولو التاسع عشر.

ويظهر ألكاراز، حامل اللقب والمصنف أول عالمياً، اليوم في الملعب الرئيس، حين يواجه الأرجنتيني سيباستيان بايس (65) الفائز على المخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا (41 عاماً)، والذي يخوض موسمه الأخير على ملاعب الكرة الصفراء.

وبات ألكاراز تحت تهديد سينر في ترتيب التصنيف العالمي إذ تفصل بينهما 1190 نقطة فقط.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، فاز البولندي هوبرت هوركاتش على الإيطالي لوتشانو دارديري (15) 7-6 (7-4) و5-7 و6-1، والأرجنتيني مارتين إيتشيفيري على البلغاري جريجور ديميتروف 6-4 و2-6 و6-3.

كما بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الدور الثاني بانسحاب الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بعد 23 دقيقة فقط، بعدما كان الأول متقدما 4-0 في المجموعة الأولى.