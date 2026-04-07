«الشارقة للسيدات» يتفوق في رابع جولات دوري القوس والسهم

الشارقة (وام)

سجّلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة نتائج مميزة في منافسات المرحلة الرابعة من دوري الإمارات للقوس والسهم التي أُقيمت على مدى يومين على ميادين نادي ضباط الشرطة حيث تُوّج الفريق بعدد من الميداليات الفردية والنتائج الجماعية البارزة في أداء عكس استقرار المستوى الفني وتكامل العمل عبر مختلف الفئات.

وأكدت منافسات اليوم الأول والتي شهدت الجولات التأهيلية جاهزية لاعبات الشارقة قبل الدخول في الأدوار النهائية حيث تصدّرت سامية أودينيفا فئة القوس المحدب تحت 18 سنة «60 مترا» تلتها منى الشرع ثم شيخة آل علي.

وفي فئة القوس المحدب تحت 21 سنة حققت سارة علي عبدالله المركز الأول فيما جاءت نورة عادل المازمي في المركز الثالث بينما سجّلت فاطمة البلوشي صدارة فئة السيدات تلتها سنيهال ديفاكار في المركز الثالث.

وفي القوس المركب واصلت آمنة العوضي حضورها القوي بتصدر فئة السيدات كما حققت مروة سلمان البلوشي المركز الثاني في فئة تحت 18 سنة إلى جانب صدارة سارة عادل المازمي لفئة تحت 21 سنة في مؤشرات عكست ثبات الأداء الفني للفريق.

وفي منافسات اليوم الثاني فرضت لاعبات الشارقة سيطرتهن الكاملة على فئة القوس المحدب تحت 18 سنة بعدما حصدن المراكز الثلاثة الأولى حيث توّجت سامية أودينيفا بالميدالية الذهبية تلتها منى الشرع بالفضية فيما جاءت شيخة آل علي في المركز الثالث.

كما واصلت سنيهال ديفاكار تألقها في فئة القوس المحدب للسيدات بإحراز الميدالية الذهبية فيما نالت مها الحوسني الفضية وفي فئة القوس المحدب تحت 21 سنة أحرزت سارة أحمد البلوشي الميدالية الفضية و جاءت نورة عادل المازمي في المركز الثالث.

وفي منافسات القوس المركب تألقت آمنة العوضي بتحقيق الميدالية الذهبية في فئة السيدات فيما أحرزت مروة سلمان البلوشي البرونزية في فئة تحت 18 سنة في منافسات شهدت حضورًا قويًا من لاعبات كافة الأندية المشاركة.

وعلى صعيد الفرق توّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية في فئة القوس المحدب لمسافة 60 متراً تحت 18 سنة عبر الثلاثي سامية أودينيفا و منى الشرع وشيخة آل علي فيما أحرز الفريق الميدالية البرونزية في منافسات القوس المحدب لمسافة 70 متراً.