عدد اليوم
بـ «سرعة بولت».. ألكاراز يفوز على بايز في «تنس مونت كارلو»

بـ «سرعة بولت».. ألكاراز يفوز على بايز في «تنس مونت كارلو»
مونت كارلو (د ب أ)
استهل الإسباني كارلوس ألكاراز مبارياته في بطولة مونت كارلو المفتوحة للتنس بالفوز على الأرجنتيني سيباستيان بايز 6 / 1 و6 / 3 اليوم الأربعاء، وقدم ألكاراز، حامل اللقب، عرضا مثاليا وأنهى المباراة في 70 دقيقة فقط.
ونالت السرعة التي حسم بها ألكاراز المباراة أمام لاعب توج بستة ألقاب في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وعلى الملاعب الرملية، إعجاب أسطورة العدو يوسين بولت، الذي كان يتابع اللقاء من المدرجات.
وكانت هذه هي أول مباراة لألكاراز على الملاعب الرملية منذ فوزه الدرامي بلقب بطولة رولان جاروس في نهائي العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر في يوليو، حيث تمكن المصنف الأول على العالم من كسر إرسال بايز خمس مرات، بينما خسر إرساله مرة واحدة فقط.
ويسعى ألكاراز إلى مواصلة تألقه على الملاعب الرملية بعد موسمه المميز في عام 2025، حينما حقق 22 فوزاً مقابل خسارة واحدة فقط على هذه الأرضية. وخلال مشاركته هذا الأسبوع في بطولة مونت كارلو للأساتذة، ذات الألف نقطة، يخوض ألكاراز المنافسات وهو يدرك أن منافسه البارز يانيك سينر، يمتلك فرصة انتزاع صدارة التصنيف العالمي منه، عندما يصدر التصنيف الجديد يوم الاثنين المقبل.
ويلتقي ألكاراز في دور الـ16 مع الفائز من مباراة دور الـ32 التي تجمع بين الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري والفرنسي تيرينس أثمان. ولم يلتق ألكاراز من قبل مع أي منهما.

أخبار ذات صلة
ألكاراز يتمسك بصدارة التصنيف عبر مونتي كارلو
أومبير أول ضحايا سينر في مونتي كارلو
كارلوس ألكاراز
التنس
الجراند سلام
بطولة مونت كارلو للتنس
بولت
آخر الأخبار
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
الرياضة
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
اليوم 20:37
شعار شركة "سبيس 42"
علوم الدار
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
اليوم 20:17
الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام القصيرة
اليوم 20:13
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 19:54
الدخان يتصاعد بعد هجوم على محطة لضخ النفط في روسيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن استهداف محطة نفط روسية
اليوم 19:34
