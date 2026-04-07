بـ «سرعة بولت».. ألكاراز يفوز على بايز في «تنس مونت كارلو»

مونت كارلو (د ب أ)

استهل الإسباني كارلوس ألكاراز مبارياته في بطولة مونت كارلو المفتوحة للتنس بالفوز على الأرجنتيني سيباستيان بايز 6 / 1 و6 / 3 اليوم الأربعاء، وقدم ألكاراز، حامل اللقب، عرضا مثاليا وأنهى المباراة في 70 دقيقة فقط.

ونالت السرعة التي حسم بها ألكاراز المباراة أمام لاعب توج بستة ألقاب في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وعلى الملاعب الرملية، إعجاب أسطورة العدو يوسين بولت، الذي كان يتابع اللقاء من المدرجات.

وكانت هذه هي أول مباراة لألكاراز على الملاعب الرملية منذ فوزه الدرامي بلقب بطولة رولان جاروس في نهائي العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر في يوليو، حيث تمكن المصنف الأول على العالم من كسر إرسال بايز خمس مرات، بينما خسر إرساله مرة واحدة فقط.

ويسعى ألكاراز إلى مواصلة تألقه على الملاعب الرملية بعد موسمه المميز في عام 2025، حينما حقق 22 فوزاً مقابل خسارة واحدة فقط على هذه الأرضية. وخلال مشاركته هذا الأسبوع في بطولة مونت كارلو للأساتذة، ذات الألف نقطة، يخوض ألكاراز المنافسات وهو يدرك أن منافسه البارز يانيك سينر، يمتلك فرصة انتزاع صدارة التصنيف العالمي منه، عندما يصدر التصنيف الجديد يوم الاثنين المقبل.

ويلتقي ألكاراز في دور الـ16 مع الفائز من مباراة دور الـ32 التي تجمع بين الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري والفرنسي تيرينس أثمان. ولم يلتق ألكاراز من قبل مع أي منهما.