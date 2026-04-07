إنريكي: صفة «المرشح» بلا قيمة قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

بواسي (رويترز)

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من شأن تكهنات تشير إلى أن فريقه هو المرشح الأوفر ⁠حظاً قبل مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً ​الأربعاء على أرضه أمام ليفربول الذي يمر بفترة سيئة. وتجرع بطل إنجلترا، صاحب ​المركز الخامس ‌في الدوري الإنجليزي الممتاز، 15 هزيمة في ⁠جميع المسابقات ​هذا الموسم وهي أكبر حصيلة له في موسم واحد منذ خسارته 18 مباراة في موسم 2014-2015.

من جهته يتصدر باريس سان جيرمان دوري الدرجة الأولى الفرنسي ويتمتع بحظوظ قوية للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي للصحفيين ‌اليوم الثلاثاء «من الصعب الحديث عن ليفربول، سلوت يتحدث عنهم ‌بشكل جيد للغاية». وأضاف «برأيي، هو الفريق نفسه لكنه مختلف في الوقت ذاته. الجميع يحاول تحديد الطرف المرشح الأوفر حظا، لكن في مباريات من هذا النوع لا يكون ​لذلك أي معنى. المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، الاستمرار في المنافسة عاما بعد عام، ومواجهة ليفربول تحديدا، أمر إيجابي دائما بالنسبة لنا. نطمح إلى بلوغ الدور قبل النهائي؛ ندرك تماما مدى صعوبة المهمة، لكن حافزنا كبير».

وتعد هذه المواجهة تكرارا للقاء دور الستة عشر في الموسم الماضي، حين ‌أطاح باريس سان جيرمان بمنافسه ليفربول ​بركلات الترجيح. وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي «في العام الماضي، توقع الجميع فوز ليفربول، لكن باريس سان جيرمان هو من تأهل».

وستشهد المباراة هذه المرة أيضا مواجهة خاصة، إذ يلتقي مهاجم ليفربول أوجو إيكيتيكي بناديه السابق. واستمتع الدولي الفرنسي، ​البالغ من العمر 23 عاما، ‌بموسم ⁠أول لافت في إنجلترا، ‌سجل خلاله 17 هدفا وقدم ست ‌تمريرات حاسمة في 43 مباراة.