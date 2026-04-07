ألكاراز يتمسك بصدارة التصنيف عبر مونتي كارلو

مونتي كارلو (أ ف ب)

استهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بفوز سهل على الأرجنتيني سيباستيان بايس 6-1 و6-3 الثلاثاء في الدور الثاني.

وحسم ألكاراز المجموعة الأولى 6-1 في 26 دقيقة أمام الأرجنتيني المصنف 65 والمتوّج بسبعة ألقاب على الملاعب الترابية، والذي أطاح في اليوم السابق بالمخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وجاءت المجموعة الثانية أكثر تنافساً، إذ خسر بايس إرساله في الشوط الأول، لكنه نجح في كسر إرسال منافسه. غير أن الأرجنتيني لم يتمكن من معادلة النتيجة 4-4، فحسم الإسباني المجموعة 6-3 وأنهى اللقاء في ساعة و10 دقائق.

قال ألكاراز بعد المباراة: "مرّ نحو عام على آخر مباراة لعبتها على الملاعب الترابية. بصراحة، اشتقت إليها. اشتقت إلى أن أتمرّغ (بالتراب) قليلاً".

وسيواجه ألكاراز في الدور المقبل الفائز من مواجهة الأرجنتيني الآخر توماس مارتين إتشيفيري (30) والفرنسي تيرنس أتمان (45).

يُذكر أن ألكاراس بات تحت تهديد سينر في ترتيب التصنيف العالمي إذ تفصل بينهما 1190 نقطة فقط.

وعلّق الإسباني على هذا الأمر قائلاً: "سأخسر المركز الأول عالمياً. لا أعلم كيف وما إذا سيحدث الأمر في هذه الدورة أم في المقبلة".

وتابع: "سيكون من الصعب جداً الدفاع عن كل النقاط، وحتى لو فعلت ذلك، فإن يانيك سيضيف بعض النقاط في هذه الدورة. المركز الأول ليس في ذهني، ما أفكر فيه هو أن أقدّم أفضل ما لدي على الملاعب الترابية، ولنرَ كيف سيسير موسم الملاعب الترابية".