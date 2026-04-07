الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«عام الأسرة للدراجات الهوائية» يختتم سباق أبوظبي

7 ابريل 2026 19:34

أبوظبي (وام)
اختتم مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، فعالية سباق "عام الأسرة للدراجات الهوائية"، الذي أقيم في جزيرة الحديريات، بمشاركة واسعة من الجنسيات والفئات العمرية المختلفة، في أجواء رياضية متميزة عكست روح التفاعل المجتمعي وأهمية نشر ثقافة النشاط البدني.
وتضمن السباق مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت سباق الرجال لمسافة 40 كيلومتراً، وسباق السيدات لمسافة 30 كيلومتراً، إلى جانب سباقات الناشئين لمسافتي 10 و20 كيلومتراً، والجولات العائلية لمسافتي 3 و5 كيلومترات، إضافة إلى سباق مخصص لأصحاب الهمم لمسافة 10 كيلومترات للناشئين، فضلاً عن مسابقات ترفيهية وتفاعلية موجهة للأطفال وأصحاب الهمم.
وشهد الحدث إقبالاً كبيراً؛ إذ استقطب مئات المشاركين من دول عدة، من بينها الإمارات، وسوريا، ومصر، وبريطانيا، والأرجنتين، والأردن، والسعودية، وروسيا، ما يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية المجتمعية.

