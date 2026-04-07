مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي اليوم تعيين عماد النحاس مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للتونسي نبيل الكوكي الذي تم فسخ تعاقده بشكل ودي في وقت سابق اليوم.

وذكر المصري البورسعيدي في بيان رسمي: "يتوجه مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لنبيل الكوكي وجهازه على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية التي قادوا خلالها الفريق الأول متمنين لهم دوام التوفيق في مسيرتهم المستقبلية ".

وأضاف "نظراً لسوء الأداء والنتائج غير المرضية والمستوي الفني الذي ظهر به الفريق في المباريات والخروج المبكر من البطولات، التي كان النادي يطمح للمنافسة عليها رغم توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم وهو ما يعد أمر غير لائق، قرر مجلس الإدارة خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين، ووقف صرف المستحقات المتبقية من عقود اللاعبين، على أن يتم تحديد موعد صرفها بناء على تحسم الأداء والنتائج".

وتابع "قرر مجلس الإدارة إجراء متابعة مستمرة لأداء الجهاز الفني مع استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع فوراً في حالة ثبوت عدم التزامه أو بثه للروح الانهزامية داخل الفريق".