رئيس كاف يزور السنغال.. ثم ماذا بعد؟

7 ابريل 2026 21:15

 

القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء أن رئيسه باتريس موتسيبي سيقوم غدا الأربعاء بزيارة رسمية إلى السنغال لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي وتطوير كرة القدم في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يجتمع موتسيبي مع رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي في إطار التنسيق بين القيادات السياسية والرياضية لدعم المشاريع الكروية الطموحة التي تقودها السنغال بوصفها واحدة من القوى الكروية الكبرى في أفريقيا.
وتشمل أجندة الزيارة أيضا عقد اجتماع عمل مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية والمسابقات القارية وبرامج التطوير التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، إذ تأتي هذه التحركات في سياق الجولات التفقدية التي يحرص عليها موتسيبي لتعزيز الروابط مع الدول الأعضاء والاطلاع عن كثب على واقع اللعبة وضمان مواءمة الخطط الاستراتيجية للكاف مع تطلعات الاتحادات المحلية.
ولم يوضح الموقع الرسمي لكاف ما إذا كانت هذه الزيارة ستتطرق إلى مسألة تجريد المنتخب السنغالي من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 ومنح اللقب للمغرب، بناء على قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار أن أسود التيرانجا انسحبوا من الملعب بشكل مؤقت خلال نهائي البطولة القارية.

