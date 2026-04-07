الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
العين وبني ياس يتأهلان إلى نهائي كأس رئيس الدولة للطائرة

7 ابريل 2026 21:26


دبي (وام)
تأهل فريقا العين وبني ياس إلى نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد فوزهما على الجزيرة وحتا في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا اليوم على ملاعب محايدة، ففي المباراة الأولى، التي أقيمت على صالة نادي الوصل في دبي، تغلب العين على الجزيرة بثلاثة أشواط من دون مقابل، بواقع 25-20 و25-21 و25-22.
وفي المباراة الثانية، التي أقيمت على صالة نادي العين، فاز بني ياس على حتا بالنتيجة ذاتها (3-0)، وجاءت أشواط اللقاء 25-17 و25-21 و25-16.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة النهائية يوم الجمعة 17 أبريل الجاري على صالة نادي العين.
وأعلن اتحاد الطائرة إقامة المرحلة الثانية من مسابقة كأس السوبر للأندية بنظام الدورة المجمعة، من 10 إلى 12 أبريل الجاري على صالة نادي النصر في دبي، وتشهد هذه المرحلة مشاركة 4 فرق هي النصر وبني ياس والجزيرة والعين، بعدما تأهلت من المرحلة الأولى التي شاركت فيها 8 أندية.
وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق المتصدر للترتيب العام في ختام الدورة.

