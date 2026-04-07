شباب الأهلي يهزم النصر في ذهاب نهائي دوري السلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً مهماً على النصر بنتيجة 81-78، في ذهاب نهائي دوري رجال السلة، في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وتقام مباراة الإياب على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر يوم السبت المقبل، وفي حال تكرار شباب الأهلي للفوز يُتوج بلقب الدوري.

أما فوز النصر فيعني الاتجاه نحو مباراة فاصلة تجمع بينهما يوم 15 أبريل الجاري.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، وقدم خلالها فريق النصر عرضاً مميزاً دفاعياً وهجومياً، وظهر متفوقاً من البداية حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وكانت الخبرات المتواجدة في صفوف شباب الأهلي هي الحاسمة مع نهاية المباراة، خاصة في ظل تألق الأميركي واشنطن الذي كان أفضل لاعبي المباراة ورجح كفة «الفرسان» في نهاية المباراة برمية ثلاثية، جعلت المباراة تنتهي 81-78.

وكانت أرباع المباراة قد انتهت بنتيجة 17-23 و17-17 و16-15 و31-23 لمصلحة شباب الأهلي.