توقيع مذكرة تفاهم لدعم المواهب الرياضية وتطوير الفنون القتالية

شَهِد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين نادي الفجيرة للفنون القتالية، ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.

وقَّع المذكرة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ونادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتأسيس منظومة متكاملة لاكتشاف وإدارة ورعاية المواهب الرياضية، وبناء جيل رياضي متوازن يتمتع بعادات صحية ورياضية مستدامة، إلى جانب تطوير المواهب في إمارة الفجيرة كرافدٍ أساسي للأندية والمنتخبات الوطنية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم القطاع الرياضي، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية والمؤسسات الرياضية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة، وتوفير بيئات تدريبية متقدمة تسهم في تطوير قدرات الرياضيين، وإعداد جيل قادر على المنافسة، وتحقيق نتائج مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.

كما نوه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للقطاع الرياضي في الإمارة، وحرص سموه على تشجيع وتمكين ورعاية المواهب الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يعزز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

من جانبه، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع نادي الفجيرة للفنون القتالية في إطار التزام اللجنة المستمر بتعزيز منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية على مستوى الدولة، عبر بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الرياضية الرائدة، حيث نؤمن بأن تكامل الجهود بين الطرفين سيسهم في تطوير مسارات مستدامة لتنمية المواهب في رياضات الفنون القتالية، بناءً على أسس علمية حديثة تعتمد على التقييم الدقيق من خلال توظيف البيانات والأدوات الرقمية المتقدمة».

وأضاف: «تمثل هذه الخطوة دعماً لتوجهات اللجنة تحت إشراف وزارة الرياضة نحو إعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز حضور إمارة الفجيرة مركزاً مهماً لتطوير المواهب الرياضية الواعدة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توحيد الجهود، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

بدوره، أكد نادر أبو شاويش، أن المذكرة تعكس التزام النادي بدعم مسيرة تطوير المواهب، من خلال منظومة عمل متقدمة وبرامج تدريبية متخصصة، تسهم في اكتشاف اللاعبين، وتأهيلهم وفق أعلى المعايير.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين في تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في إمارة الفجيرة، تشمل ترشيح اللاعبين وفق معايير فنية وبدنية معتمدة، وتطبيق اختبارات تقييم شاملة، وإعداد برامج تطوير فردية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي، وربط الأنظمة بمنصات وطنية، وتبادل البيانات، بما يضمن كفاءة المتابعة، ورفع مستوى الأداء.



مسارات تدريب

تهدف المذكرة إلى بناء مسارات تدريب وتأهيل مستدامة، وتوحيد مؤشرات الأداء، وإعداد لاعبين مؤهلين لتمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يسهم في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لتطوير المواهب الرياضية.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.