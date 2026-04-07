الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
فوز دبي لكرة السلة على زالجيريس في «اليوروليج»

8 ابريل 2026 00:56


كاوناس (وام)
حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً مهماً على مضيفه زالجيريس كاوناس بنتيجة 77-65، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة زالجريو أرينا، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليج).
وعزز دبي حظوظه في المنافسة على مراكز الملحق والتقدم نحو المراكز العشرة الأولى المؤهلة للمرحلة الإقصائية، بعدما رفع رصيده إلى 19 فوزاً مقابل 17 خسارة، ليحتل المركز الـ11 قبل جولتين من ختام المرحلة.
وحوَّل دبي تأخره بفارق 15 نقطة (41-56) قبل تسع دقائق من نهاية اللقاء، بعدما نجح في تقليص الفارق بسلسلة نقاط متتالية، قبل أن يفرض سيطرته على الربع الأخير الذي سجل فيه 38 نقطة، ليحسم المواجهة لصالحه.
وتجمد رصيد زالجيريس عند 21 فوزاً مقابل 15 خسارة، وأضعف حظوظه في الحفاظ على موقعه ضمن المراكز الستة الأولى مع اقتراب نهاية الدوري.

