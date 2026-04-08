«العين للفروسية والرماية» ينظم 114 فعالية خلال الموسم الحالي



العين (وام)

أعلن نادي العين للفروسية والرماية تنظيم نحو 114 فعالية محلية ودولية خلال الموسم الحالي 2025/ 2026، أبرزها 27 في الفروسية بأنواعها المختلفة، و7 في الرجبي، و6 في الرماية، و23 في الجولف، و6 في كرة القدم، و21 في الكريكيت، بالإضافة إلى عددٍ من بطولات المدارس والهواة.

وقال محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، إن سباقات الفروسية التي تختتم يوم بعد غد الجمعة، ستشهد مفاجآت للجمهور، لافتاً إلى أن هذه السباقات حظيت بإقبال كبير من المُلاك والمدربين والفرسان، وعلى مستوى الجماهير.

وأضاف أن هناك أكثر من 20 رياضة في النادي تضعه ضمن دائرة الأندية المؤثّرة في الدولة، بالإضافة إلى توفير بيئة محفّزة لممارسي هذه الرياضات لتحقيق تطلعاتهم وتطوير قدراتهم، مشيراً إلى افتتاح أكاديمية الجولف التي تستضيف الفئات من 12 إلى 18 عاماً، وتسهم في تطوير قدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على الألقاب.

وتوجّه الناصري، بالشكر والتقدير إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل على دعمها لإقامة السباقات في النادي، لافتاً إلى أن التقارير الصادرة عنها حول تنظيم الفعاليات التنافسية كانت إيجابية.

وذكر أن نادي العين للهواة، التابع للنادي، ينظّم فعاليات مختلفة على مدار الموسم، بمشاركة رياضيين من داخل الدولة وخارجها، مثل بطولة العالم للطيران اللاسلكي وفعاليات سيارات الاستعراض، وغيرها.