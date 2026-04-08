أرتيتا يثمّن فوز أرسنال على لشبونة ويُشيد بدور البدلاء

8 ابريل 2026 12:00

 

لشبونة (د ب أ)
أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، صعوبة الفوز الذي حققه فريقه خارج ملعبه ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفاز أرسنال 1/ صفر، ليحقق أفضلية قبل مباراة الإياب المقررة يوم 15 أبريل المقبل في ملعب الإمارات بلندن بإياب دور الثمانية.
وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، نقلها الموقع الرسمي للنادي: «إنه فوز صعب جاء على حساب فريق فاز 16 مباراة على التوالي بملعبه، لذا فهذا يعكس ما حققناه هنا».
وأضاف: «كانت هناك لحظات سيطرنا فيها بشكل كبير للغاية، وحظينا ببعض الفرص، لكننا افتقدنا التهديدات الحقيقية داخل منطقة الجزاء». وتابع أرتيتا: «كنا بحاجة لأن نكون أكثر فعالية، ودقة في التمريرات الأخيرة، كما احتجنا إلى تألق ديفيد رايا مرتين ليساعدنا على الفوز».
وعن تأثير البدلاء بعدما سجّل البديل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد، من صناعة بديل آخر وهو البرازيلي جابرييل مارتينللي: «إنها قصة الموسم ككل، كم كان دور الهدافين مهماً بالنسبة لنا، لنحقق ما نريد».
وأضاف: «اليوم، جميع اللاعبين كان لهم تأثير، جابرييل دخل كبديل وأحدث فرقاً كبيراً، وكذلك كاي وماكس، لذلك نحن بحاجة كبيرة إلى ذلك، ونحن سعداء للغاية بهذا الأداء».

 

"شرطة أبوظبي" تضبط 375 شخصاً بتهم تصوير مواقع مختلفة وتداول ونشر معلومات مضللة
