قمة العين وشباب الأهلي تشعل الجولة 22 لـ «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

وسط ترقُّب كبير للقمة المنتظرة بين العين المتصدر برصيد 53 نقطة، وضيفه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 52 نقطة، والمقررة في الثامنة والنصف من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد هزاع بن زايد، تنطلق الجولة 22 من «دوري أدنوك للمحترفين» بمواجهة مبكّرة تجمع الوحدة وكلباء عند الساعة 17:55 مساء الغد.

وتتواصل مباريات الجولة يوم الجمعة بلقاء بني ياس والشارقة، إلى جانب القمة المرتقبة بين «الزعيم» و«الفرسان»، فيما تُختتم الجولة السبت بمباريات الظفرة والنصر، والجزيرة ودبا، وعجمان والوصل، وخورفكان والبطائح.

وتكتسي الجولة 22 أهمية خاصة، لا سيما على صعيد ممثّلي دورينا في المشاركات القارية، حيث يستعدُّ الوحدة وشباب الأهلي والوصل لخوض تحديات مهمة في البطولات الآسيوية.

ويحلُّ الوحدة ضيفاً على الاتحاد السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني مساء الثلاثاء المقبل في جدة، بينما يستعدّ الوصل لاستقبال ضيفه النصر السعودي يوم 19 أبريل الجاري على استاد زعبيل في دبي، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2.

ومع بقاء 5 جولات على إسدال الستار على الموسم، تخطف قمة العين وشباب الأهلي المرتقبة الأنظار، في ظل الصراع المحتدم بين الفريقين على اللقب، والتقارب الكبير في النتائج وتاريخ المواجهات السابقة، رغم التفوق النسبي لـ «الزعيم» بالفوز في 14 من أصل 33 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل 10 انتصارات لـ «الفرسان» و9 تعادلات.

وبعيداً عن صراع المنافسة على الدرع، يفتتح الوحدة «الرابع» برصيد 35 نقطة، وضيفه كلباء «العاشر» برصيد 22 نقطة، شريط مباريات الجولة، وسط طموحات مشتركة للفريقين للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعثّرهما في الجولة الماضية.

وكان «العنابي» تعادل مع النصر 2-2، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، وهي السلسلة ذاتها التي يعاني منها كلباء، الذي تعادل بدوره مع البطائح بالنتيجة نفسها، علماً بأن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي.

وتتجه الأنظار في مباراة افتتاح الجولة أيضاً إلى الرقم التهديفي المنتظر، حيث يترقب المتابعون تسجيل الهدف رقم 400 في «دوري أدنوك» هذا الموسم، بعدما توقّف عداد الأهداف عند 399 هدفاً بنهاية الجولة الماضية، ما يمنح الجولة 22 بُعداً رقمياً إضافياً يعكس القوة الهجومية الكبيرة للمسابقة.