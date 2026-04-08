سان جيرمان يفوز على ليفربول.. هكذا توقّعت «أوبتا» النتيجة

معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، للحفاظ على آماله في الدفاع عن لقبه ضد ليفربول في ربع النهائي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في باريس، ورغم أن باريس اضطر إلى خوض الملحق للوصول إلى الدور الإقصائي الرئيسي، إلا أنه اكتسح تشيلسي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، في دور الـ 16.

وفي الوقت نفسه، اضُطر ليفربول للعودة من الخلف ليحجز مكانه في ربع النهائي، فبعد خسارته 1-0 خارج أرضه أمام جالاتا سراي، سحق الفريق التركي 4-0 في ملعب أنفيلد، في مباراة العودة.

ورغم فوز كلا الفريقين خارج أرضهما في مباراتهما الموسم الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن باريس سان جيرمان سيستغل ميزة اللعب على أرضه هذه المرة، وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز باريس سان جيرمان بنسبة 53.2%، بينما تبلغ فرصة ليفربول 24.3%. أما التعادل فهو أقل احتمالاً بنسبة 22.5%.

التقى باريس سان جيرمان وليفربول 6 مرات سابقاً في البطولات الأوروبية، وحقق كل منهما 3 انتصارات، وكان آخر لقاء بينهما في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث فاز كلٌّ منهما 1-0 خارج أرضه في دور الـ16، قبل أن يحسم الباريسيون التأهل بركلات الترجيح على ملعب أنفيلد.

وتفوّق فريق لويس إنريكي على ليفربول في دور الـ16 الموسم الماضي، ويُعرف بقدرته على هزيمة الفرق الإنجليزية في الآونة الأخيرة، ولم يخسر باريس في آخر 6 مباريات له في دوري الأبطال أمام الفرق الإنجليزية (5 انتصارات وتعادل واحد)، كما تأهل من جميع مبارياته الأربع في الأدوار الإقصائية أمام الفرق الإنجليزية منذ بداية الموسم الماضي (ليفربول، أستون فيلا، أرسنال، وتشيلسي).

ويخوض باريس سان جيرمان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، وهو نفس عدد مرات وصول الفريق الباريسي إلى هذا الدور في المواسم الثمانية الماضية. لكن حامل اللقب خرج من ربع النهائي في 4 من النُّسخ الخمس الأخيرة للبطولة.

ويشعر باريس سان جيرمان بالثقة في قدرته على كسر هذه القاعدة، بعد أن حافظ على سجلّه خالياً من الهزائم في آخر 7 مباريات إقصائية في البطولة (6 انتصارات وتعادل واحد)، وفوزه مساء اليوم الأربعاء سيعادل أطول سلسلة انتصارات لفريق فرنسي في البطولة (8 انتصارات لليون - من أبريل 2004 إلى مارس 2006)، ومع ذلك، سيسعى ليفربول جاهدا لإيقاف هذه السلسلة، خاصة مع حاجته الماسة لتجاوز سلسلة الهزائم الأخيرة.

ولم يحقق ليفربول سوى فوزين (تعادل واحد وخسر 4 مباريات) منذ بداية مارس. وخسر آخر مباراتين له، الأولى 2-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثانية 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتلقّى ليفربول 15 هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهي أكبر خسارة له في موسم واحد منذ موسم 2014-2015، عندما خسر 18 مباراة تحت قيادة بريندان رودجرز، ومع تزايد الضغط على آرني سلوت، سيكون الفوز على باريس سان جيرمان بمثابة مكسب كبير للهولند.