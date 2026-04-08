الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شبح الموسم الصفري» يُطارد ريال مدريد

8 ابريل 2026 12:45


عمرو عبيد (القاهرة)
قد يدور الحديث «همساً» بين جماهير ريال مدريد، حول خشية الخروج من الموسم الحالي «صفر اليدين»، إلا أن صحيفة «ماركا» كانت صريحة أكثر مما ينبغي، عقب هزيمة «الملكي» في ملعبه على يد بايرن ميونيخ، حيث كتبت أن «الريال» يواجه شبح موسمٍ بلا ألقاب.
ورغم أنها عنونت غُلاف نُسختها الورقية بـ«لا يزال الأمل موجوداً»، إلا أنها بين ثنايا تقريرها، أشارت إلى حاجة الفريق إلى «مُعجزة» في مباراة الإياب، قد تكون موجودة نظرياً بعد هدف كيليان مبابي، لكنها تبدو «مُستحيلة» منطقياً، إذ يحتاج «فريق أربيلوا» إلى «ريمونتادا بطولية» حسب رأيها، إلا أن الأمر يتطلّب أكثر من «القتال» في الأسبوع المُقبل، خاصة بعد تلقِّي هزيمتين متتاليتين في «الليجا» و«الشامبيونزليج»، تُقرّبان الفريق من الخروج خالي الوفاض تماماً هذا الموسم.
وتحدّثت «آس» عبر غُلافها عن «هدف الأمل»، الذي يمنح ريال مدريد ضوءاً خافتاً في نهاية النفق، بشرط حدوث انتفاضة حقيقية في مواجهة الإياب «الصعبة»، إذ ترى الصحيفة المدريدية أن الفريق يملك أسباب الثقة في إمكانية العودة، بينها الإحصائيات الهجومية التي توضّح أن «الريال» هاجم «البايرن» بقوة في الذهاب، وأضاع فرصاً عديدة، وهو قادر على تكرار ذلك في ميونيخ.
وأشارت إلى أن عودة بيلينجهام وميليتاو، وكذلك ظهور مبابي بصورة جيدة، ضمن وصف «هذا هو مبابي الذي نريده»، الذي تناقلته مع «ماركا» وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود «ثغرات دفاعية» لدى المُنافس، كلها أسباب تمنح الريال الأمل، لكن الأمر لن يكون سهلاً في ملعب «البافاري»، الذي لم يخسر فيه هذا الموسم سوى مباراة وحيدة في «البوندسليجا»، بل إنها جاءت نتيجة قلة التركيز، وبفارق هدف وحيد فقط، وهو ما يجعل عودة الريال بمثابة «حلم» يحتاج إلى «مُعجزة».
على الجانب الآخر، بدت الصحف الألمانية أكثر تحفظاً، رغم فوز بايرن ميونيخ خارج ملعبه، وقطع خطوة كبيرة نحو نصف نهائي دوري الأبطال، حيث كتبت «بيلد» أولاً عن «الغزو الألماني» لملعب «سنتايجو بيرنابيو»، وتألق مانويل نوير، الذي وصفته بـ«الولد الرائع العائد»، بعد إنقاذه فُرصة هدف مُحقق، مكنّت الفريق من الحفاظ على فوزه، الذي كان يُمكن زيادته في الدقائق الأخيرة، بعد سيل من الهجمات النارية، وتجاهُل ركلة جزاء مُثيرة للجدل.
ثم نقلت «بيلد» ما يدور في الصحف المدريدية، من تحفيز للفريق الإسباني، والحديث عن «الريمونتادا»، بينما كتبت عن «العاصفة» التي أطاحت «الريال»، حسب وصف «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، وكانت «كيكر» قد أشادت بالمدرب كومباني وطريقة إدارته المباراة الناجحة، كما منحت نوير أعلى درجات التقييم، مقابل انتقاد أوباميكانو «المُرتبك»، في حين قالت إن مبابي حاول كثيراً، لكنه لا يزال يملك نقاط ضعف تؤثّر على إنتاجيته، وأنهت تقاريرها بالتأكيد على الخطوة العملاقة والتفوق المؤكد لبايرن في مباراة الذهاب، إلا أنه منح «الريال» فُرصة للتنفس في الإياب.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©