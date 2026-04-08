عدد اليوم
«واشنطن».. ثلاثية قاتلة لشباب الأهلي في ذهاب نهائي دوري السلة

8 ابريل 2026 14:00

 
علي معالي (أبوظبي)
أصبح «واشنطن»، المحترف الأميركي في صفوف فريق شباب الأهلي لكرة السلة، مصدر قلق وإزعاج دائمين لفريق النصر، بالرميات الثلاثية القاتلة التي يسجّلها في اللحظات الأخيرة في المباريات النهائية، وما فعله واشنطن في مباراة ذهاب نهائي دوري السلة خير دليل على ذلك، حيث استطاع أن يسجّل رمية ثلاثية «3 نقاط»، حسمت المباراة قبل نهاية المواجهة بـ «6 لحظات»، وكانت المباراة في وقتها الأصلي تشير إلى التعادُل 78-78، ولكنه حسم المباراة للفرسان بنتيجة 81-78، وكان نفس اللاعب قد حسم منذ فترة قصيرة لقب كأس الاتحاد، أولى بطولات موسم السلة، قبل نهاية المباراة مع النصر مطلع مارس الماضي، قبل نهاية المباراة بـ 21 ثانية، ثم عاد واشنطن ليكرر نفس الموقف، في ذهاب نهائي الدوري قبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات، ليؤكد براعته الفائقة في الرميات الثلاثية وحسم المباريات المهمة.
وكان فريق النصر متقدماً على شباب الأهلي حتى قبل نهاية المباراة بدقيقة و58 ثانية، ليحقق شباب الأهلي التعادل 74-74، وقبل النهاية بدقيقة و28 ثانية، يتقدم شباب الأهلي 76-74، وفي آخر 8 ثوانٍ للمباراة ينجح حسن عبدالله في تحقيق التعادُل للنصر 78-78، ولكن واشنطن يعاقب «العميد» الذي أهدر العديد من فُرص الانتصار برمية ثلاثية قبل النهاية بـ 6 لحظات، ليقترب شباب الأهلي خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري.
نجح «واشنطن» في المباراة الأخيرة في أن يسجّل نصف نقاط شباب الأهلي عندما سجّل 40 نقطة، من أصل 81 نقطة فاز بها الفريق، وتميّز كثيراً في الرميات الحرة، إضافة إلى الثلاثيات المتنوعة على مدار أرباع المباراة الأربعة، وسجل قيس عمر 19 نقطة، في الوقت الذي غابت فيه خطورة حامد عبداللطيف الذي سجّل 5 نقاط فقط، بعد عودته من الإصابة، وفي المقابل كان الأميركي هاريس متألقاً في صفوف النصر، مسجّلاً 29 نقطة.

أخبار ذات صلة
فوز دبي لكرة السلة على زالجيريس في «اليوروليج»
«دبي لكرة السلة» يتوّج بلقب «دولية سراييفو» للشباب
دوري السلة
فريق شباب الأهلي
فريق النصر
اتحاد السلة
كرة السلة
آخر الأخبار
برنامج كومون للرياضيات (2)
الترفيه
«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يعزِّز مهارة الرياضيات لدى الأجيال
اليوم 15:43
الشمس محجوبة بالكامل من قبل القمر خلال رحلة طاقم أرتميس
الترفيه
طاقم "أرتيميس 2" يشاهد ظواهر نادرة على القمر
اليوم 15:35
«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية
اليوم 15:30
التعليم والمعرفة في أبوظبي: تدريس الطلبة والإشراف على الواجبات خارج مسؤولية الأسرة
علوم الدار
التعليم والمعرفة في أبوظبي: تدريس الطلبة والإشراف على الواجبات خارج مسؤولية الأسرة
اليوم 15:23
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران
اليوم 15:16
