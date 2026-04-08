برشلونة يحسم مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال.. «أوبتا» تلعب المباراة قبل بدايتها



معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد 3 أيام فقط من لقائهما في الدوري الإسباني، مرة أخرى، ولكن هذه المرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو، مساء اليوم الأربعاء، وستكون المباراة هي المواجهة الأوروبية الخامسة بين الفريقين الإسبانيين، حيث جرت المواجهات الأربع السابقة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبفضل الأداء المميز لبرشلونة وسجلّه القوي أمام أتلتيكو مدريد، يدخل الفريق مباراة ربع النهائي كمرشح أوفر حظا للفوز، بحسب «أوبتا»، بنسبة 59.2%، بينما فاز أتلتيكو بنسبة 20.9% فقط. أما التعادل، فقد شكّل النسبة المتبقية البالغة 19.9%.

ولم يخسر أتلتيكو مدريد سوى مباراة واحدة من آخر 4 مباريات له في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة (فاز في مباراتين وتعادل في واحدة).

كما أقصى فريق دييجو سيميوني الفريق الكتالوني في مباراتيهما السابقتين في الأدوار الإقصائية - بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين في موسمي 2013-2014 و2015-2016. باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي أقصى برشلونة من دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا أكثر من ذلك (3 مرات).

أما برشلونة، فلم يخسر في آخر 25 مباراة له أمام أتلتيكو على ملعب كامب نو في جميع المسابقات (فاز في 17 مباراة وتعادل في 8)، وكانت آخر هزيمة له على أرضه بنتيجة 3-1 في الدوري في فبراير 2006.

وقدّم برشلونة أداءً قوياً في الجولة السابقة، حيث اكتسح برشلونة نيوكاسل بنتيجة 7-2 في مباراة الإياب، ليحقق فوزاً ساحقاً بنتيجة إجمالية 8-3.

ومنذ تعيين فليك في بداية الموسم الماضي، سجّل برشلونة أهدافاً في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي فريق آخر (73 هدفاً)، ومع ذلك، لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه في أي من مبارياته الـ13 الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة له على الإطلاق دون شباك نظيفة في المسابقات الأوروبية.

وبعد تراجع وتيرة المنافسة على اللقب منذ فترة، يجب على فريق سيميوني تركيز جهوده بالكامل على كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال للحفاظ على آماله في الفوز بالألقاب.

لكن المهمة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال. لم يسبق لأتلتيكو مدريد أن حقق فوزاً خارج أرضه في دوري الأبطال أمام فريق إسباني، حيث خسر 4 من أصل 5 مباريات خاضها في هذا الصدد (تعادل في واحدة).

كما لم يحقق أتلتيكو أي فوز في آخر 6 مباريات إقصائية خارج أرضه في البطولة (تعادل في واحدة، وخسر 5)، وكان آخر فوز له بنتيجة 1-0 على مان يونايتد في ملعب أولد ترافورد، مارس 2022.

وواجه سيميوني صعوبة في التفوق على فليك في المواجهات الأخيرة، وهو أمر ينطبق على العديد من المدربين في أوروبا. يمتلك فليك أعلى نسبة فوز بين جميع المدربين الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل في دوري الأبطال، حيث فاز في 31 مباراة من أصل 42 (73.3%).

كما يمتلك فليك أفضل سجلٍّ في المباريات الإقصائية بين المدربين الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل، حيث فاز في 12 مباراة من أصل 17 بنسبة 70.6%.