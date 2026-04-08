«كامب نو».. سلاح برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم

8 ابريل 2026 13:30


معتز الشامي (أبوظبي)
أصبح ملعب كامب نو فألَ خيرٍ لبرشلونة، ويُعد أحد أهم أسلحتهم في مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنذ عودة برشلونة إلى ملعب كامب نو قبل أكثر من 4 أشهر، في 22 نوفمبر، لم يعرف البلوجرانا سوى الانتصارات، ولم يتلقَ الفريق أي هزيمة أو حتى تعادل واحد في الدوري الإسباني، أو كأس الملك، أو البطولة القارية الأهم.
ويتطلع الفريق، مساء اليوم، إلى استغلال ميزة الأرض والجمهور لحسم المباراة لصالحهم، تماماً كما فعل أتلتيكو مدريد في مواجهة كأس الملك، علاوة على ذلك، حقق برشلونة انتصارات ساحقة في آخر مباراتين له على أرضه في دوري أبطال أوروبا.
واستضاف ملعب كامب نو حتى الآن 14 مباراة في جميع المسابقات الثلاث. وفي دوري أبطال أوروبا، استمتع المشجعون كثيراً بالمباريات الثلاث التي شاهدوها مباشرة: آينتراخت فرانكفورت (2-1)، كوبنهاجن (4-1)، ونيوكاسل يونايتد (7-2). وشهدت المباراة ضد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن، أكبر نتيجة تُسجَّل على ملعب كامب نو المجدد حديثاً.
وفي كأس ملك إسبانيا، لم يَزُر ملعب برشلونة الكتالوني سوى أتلتيكو مدريد، خصمهم في مباراة اليوم. فاز برشلونة بنتيجة 3-0، رغم أن نتيجة مباراة الذهاب (4-0) كانت عبئاً ثقيلاً.
ومع ذلك، التفّت جماهير الكامب نو حول الفريق، وكادوا يحققون الفوز. يوم الأربعاء، سيلعب المشجعون دوراً حاسماً مرة أخرى، حيث يدرك برشلونة أن نتيجة مباراة الذهاب قد تُحدّد مصير المواجهة، كما حدث في كأس الملك، عندما ضمن فريق دييجو سيميوني عملياً مكانه في النهائي بعد فوزه بمباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو (4-0).
وفي الدوري الإسباني، خاض برشلونة 10 مباريات على أرضه، انتهت جميعها بفوز الفريق الكتالوني، ومن المثير للاهتمام، أنه في هذه المباريات الـ 14 على كامب نو، احتفل المشجعون دائماً بتسجيل أكثر من هدف، فقط أمام رايو فاليكانو سجّل برشلونة هدفاً واحداً (1-0)، أما في بقية المباريات، فقد سجّلوا هدفين، أو ثلاثة، أو أربعة، بل وحتى سبعة أهداف.
ومنذ عودة برشلونة إلى ملعب كامب نو، وباحتساب جميع المسابقات، لم يخسر الفريق سوى 4 مباريات، جميعها خارج أرضه (تشيلسي، ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد، جيرونا)، إضافة إلى التعادل مع نيوكاسل.

 

