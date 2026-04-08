«العين للشطرنج» ينفي شائعة إيقاف زينب المعمري ويؤكد: «كذبة أبريل»

8 ابريل 2026 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
أشاد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالنتائج المميزة التي حققها لاعبو النادي في بطولات الإمارات للشطرنج الخاطف، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس العمل المتواصل والتطور الفني للاعبين.
ونفى الراشدي بشكل قاطع ما تم تداوله حول إيقاف اللاعبة زينب المعمري، بسبب فوزها على شقيقتها وافية المعمري، وحرمان النادي من ميدالية ذهبية كانت مرشحة لتحقيقها، واصفاً ما أُثير بأنه «كذبة أبريل» لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن زينب المعمري مستمرة بشكل طبيعي ضمن صفوف النادي، وتشارك في البطولات دون أي عوائق، مشدداً على أن النادي يلتزم بأعلى معايير الأخلاقيات وقواعد اللعب النظيف، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرته وتعزيز رسالته الرياضية.
وأشار إلى أن النادي حقق ميداليتين ذهبيتين في منافسات الذكور، حيث تُوِّج زايد آل علي بطلاً لفئة تحت 10 سنوات، فيما أحرز أحمد يونس الخميري لقب فئة تحت 14 سنة، لترتفع حصيلة النادي إلى أربع ميداليات ملونة في البطولة.

