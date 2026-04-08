مجمّعة «سوبر الطائرة» تنطلق في دبي الجمعة

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تنطلق، الجمعة، منافسات «الدورة المجمّعة» لكأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال، والتي تستضيفها صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، بمشاركة فِرق النصر والعين والجزيرة وبني ياس.
ويشهد اليوم الأول مباراتين، حيث يلتقي النصر والعين في السادسة مساءً، تليها مواجهة الجزيرة وبني ياس في الثامنة مساءً.
وتتواصل المنافسات مساء السبت بمباراتَي النصر وبني ياس والجزيرة والعين، على أن تُختتم الدورة الأحد بمواجهتَي بني ياس والعين والنصر والجزيرة، حيث يُتوّج باللقب الفريق الذي يتصدر الترتيب العام في ختام المنافسات.
وكانت الفرق الأربعة قد حجزت مقاعدها في المرحلة الثانية بعد تفوّقها في الدور التمهيدي، إذ تأهل العين بفوزه على شباب الأهلي 3-0، بنتائج الأشواط (25-22,25-19,25-20)، فيما بلغ النصر الدور ذاته بتجاوزه عجمان 3-0 بنتائج (25-12,25-21,25-12).
كما تأهل الجزيرة بعد فوزه على حتا 3-0 بنتائج (25-21,25-13,25-13)، فيما واصل بني ياس، حامل اللقب، حضوره القوي بتغلّبه على الوصل 3-0 بنتائج (25-20,25-19,25-13).
وفي سياق متّصل، تتجه الأنظار إلى النهائي المرتقب لـ «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، والذي يجمع العين وبني ياس على صالة نادي العين يوم الجمعة 17 أبريل الجاري.
وكان الفريقان قد تأهلا إلى النهائي بعد تفوّقهما في الدور نصف النهائي، حيث فاز العين على الجزيرة 3-0 بواقع (25-20,25-21,25-22)، فيما تغلّب بني ياس على حتا بالنتيجة ذاتها (25-17,25-21,25-16).

