الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية

8 ابريل 2026 15:30

 
دبي (الاتحاد)

كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم أبطال «الدرّاجات البارالمبية» تقديراً لحصولهم على 11 ميدالية عبارة عن 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات في كأس العالم بتايلاند وبطولة آسيا للمضمار بالفلبين، جاءت الميداليات عبر أحمد البدواوي «برونزية المونديا»، فيما حصد عبدالله سالم البلوشي 3 ذهبيات وفضيتين وسلامة الخاطري 3 فضيات وبرونزيتين في «الآسيوية».
وأشاد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة بالإنجازين العالمي والقاري، والجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني، مبيّناً أن النادي يثمّن جهود أصحاب الإنجازات واللاعبين المتميزين، وقال: إن الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، والذي كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المحافل القارية والدولية.
وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهد من أجل تعزيز هذه المكتسبات ببصمات جديدة خلال المشاركات المقبلة، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية ورسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم.
وأعربت اللاعبة سلامة الخاطري عن سعادتها بهذا الإنجاز مؤكدة أن أصحاب الهمم على قدر المسؤولية دائماً من أجل رفع علم الإمارات في كبرى المحافل العالمية وخاصة أنهم في «دولة اللامستحيل».
من جانبه أكد المدرب محمد المروي أن ما تحقق ثمرة العمل بروح الفريق الواحد مشيداً بمجلس إدارة النادي، الذي هيّأ كل عوامل النجاح للاعبين من أجل تحقيق الهدف المنشود في هذه البطولات المهمة.
وقال: إن الإنجاز لا يقف عند كونه مجرد ميداليات بل هو محطة انطلاق مهمة للدراجات الإماراتية نحو منصات التتويج العالمية.

نادي دبي لأصحاب الهمم
ثاني جمعة بالرقاد
الدراجات
الدراجات الهوائية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©