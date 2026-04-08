تشواميني عن البطاقة الصفراء في مباراة بايرن: كنت أركض فقط

8 ابريل 2026 13:38


مدريد (د ب أ)
قال أوريلين تشواميني، لاعب فريق ريال مدريد، إنه لا يفهم سبب حصوله على بطاقة صفراء في المباراة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ 1/ 2 أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال تشواميني في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي عن البطاقة التي سيغيب بسببها عن مباراة الإياب التي تقام في ميونخ: «كنت أركض فقط ولا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك، قرر الحكم أنه بسبب كثرة الأخطاء، كان عليه أن يظهر بطاقة صفراء. لكن بصراحة لا أفهم ذلك».
وأضاف: «نريد الفوز بالمباراة في ميونيخ، لكن علينا تحسين الأداء. قمنا بأشياء جيدة، ولكن عندما نبدأ المباراة بنتيجة صفر/ 2 يكون الأمر أصعب. لدينا الثقة وسنقوم بشيء ما الأسبوع المقبل».
وأكمل: «نعلم أننا نلعب ضد فريق من المستوى العالمي. خلال المباراة ومع مرور الدقائق، أصبحت لدينا فرصة للعب كرة القدم بشكل أفضل. قدّمنا شوطاً ثانياً جيداً. علينا الاستمرار بهذا الشكل للفوز بالمباراة المقبلة هناك».
وعن مباراة الإياب، قال: «علينا أن نستمر ونبذل كل ما لدينا. لا نعلم ما الذي سيحدث، ولكن إذا لعبنا بمستوانا، بالتأكيد يمكننا تحقيق أشياء كبيرة هناك».

أخبار ذات صلة
ألفارو أربيلوا: «إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونيخ فهو ريال مدريد»
مدرب البايرن: لم نتأهل بعد.. وفوزنا في البرنابيو له قيمته
تشواميني
ريال مدريد
بايرن
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
برنامج كومون للرياضيات (2)
الترفيه
«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يعزِّز مهارة الرياضيات لدى الأجيال
اليوم 15:43
الشمس محجوبة بالكامل من قبل القمر خلال رحلة طاقم أرتميس
الترفيه
طاقم "أرتيميس 2" يشاهد ظواهر نادرة على القمر
اليوم 15:35
«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يكرِّم أبطال الدراجات البارالمبية
اليوم 15:30
التعليم والمعرفة في أبوظبي: تدريس الطلبة والإشراف على الواجبات خارج مسؤولية الأسرة
علوم الدار
التعليم والمعرفة في أبوظبي: تدريس الطلبة والإشراف على الواجبات خارج مسؤولية الأسرة
اليوم 15:23
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران
اليوم 15:16
