مدرب البايرن: لم نتأهل بعد.. وفوزنا في البرنابيو له قيمته

برلين (د ب أ)
شدد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على أن الفوز 2/ 1 على ريال مدريد في ملعب سانتيجو برنابيو لا ينبغي اعتباره أمراً مضموناً، لاسيما وأن الفريق لم يتأهل بعد للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.
وقال كومباني عقب مباراة الذهاب لدور الثمانية التي أقيمت أمس الثلاثاء: «مازلنا بحاجة إلى الفوز للتأهل. ولكني أريد من لاعبينا أن يعلموا أننا فزنا في برنابيو. إنه إنجاز كبير، وعلينا أن نحمله معنا. هذا الفوز يظهر لنا أن بإمكاننا تحقيق المزيد».
وتقدم بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين سجلهما لويس دياز وهاري كين، ولكن كيليان مبابي سجل هدف حفظ ماء الوجه للريال. وذكر كومباني: «كان هناك شعور دائم بأن المباراة متكافئة وأنها يمكن أن تميل في أي اتجاه. وشعرت بأنه أتيحت لنا فرص أكثر وأفضل».
وأشار ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، إلى أن «عدداً قليلاً من الفرق فقط» يستطيع هزيمة ريال مدريد على ملعبه. وقال: «أظهرنا ما عملنا عليه طوال الموسم - كنا شجعاناً ونشيطين ودافعنا بضغط متقدم. ويتعين علينا أن نكون بالقدر نفسه من اليقظة والشجاعة عند الاستحواذ في مباراة الإياب».
وأثنى كومباني أيضاً على الحارس مانويل نوير، الذي قدم عرضاً رائعاً وقام بتصديات كبيرة ليضمن بايرن الفوز باللقاء. وقال عن نوير، الذي حصل على جائزة رجل المباراة: «كنّا بحاجة إلى فترات قوية من الدفاع، كما أن مانو قام ببعض التصديات المذهلة».
وصرح جوناثان تاه، مدافع الفريق، فيما يتعلق بنوير بالقول: «هل أنت متفاجئ؟ نحن ممتنون له في كل مباراة. لديه هالة خاصة، حتى مع تصدياته المتكررة. لا يجب أن نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه، لكنه أمر طبيعي بالنسبة له».

