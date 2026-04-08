الوصل إلى أين؟.. إيقاف السناني وبوفتيني بسبب «مشادة جماهيرية»



معتز الشامي (أبوظبي)

لم يكن يتوقع أحد أن تتطور «المشادة» بين حارس ومدافع الوصل خالد السناتي وسفيان بوفتيني مع بعض جماهير وصلاوية، والتي وقعت عقب صافرة نهاية الوصل والشارقة في الجولة الأخيرة، وخسرها الفهود 1-2 إلى إيقاف وتحويل للتحقيق.

وهاجمت جماهير الوصل الغاضبة، الحارس خالد السناني، في البداية، ما اضطر الحارس للتوجه تجاه مدرجات الوصل في ملعب الشارقة، لتقع مشادة بينه والجماهير، ثم هاجمت الجماهير المغربي بوفتيني أيضاً وهو في طريقه لخارج الملعب، ليردّ بأنه سبق وحقق لهم ألقاباً قبل موسمين.

وتحوّل اشتباك الجماهير مع كلا اللاعبين «لفظيا» إلى هجوم شرس عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت الجماهير الوصلاوية بضرورة إيقاف كلا اللاعبين وعدم مشاركة الفريق في أي مباراة.

لتعلن شركة الكرة أمس، عن قرارها بإيقاف كلا اللاعبين لأجل غير مسّمى، لحين إجراء التحقيقات اللازمة، الأمر الذي لم يتبعه أي اعتذار من اللاعبين السناني وبوفتيني حتى اللحظة، بينما ردة فعل لسفيان بوفتيني فُسرت على أنها ربما تزيد من عمق الأزمة، عندما نشر اللاعب عبر منصته في حساب التواصل الاجتماعي إنستجرام، بياناً للرد على الجماهير، بالإضافة لصورة أخرى.

وجاء في بيان بوفتيني: ‏«أودّ أن أؤكد أنني، قبل أن أكون لاعباً محترفاً، أنا إنسان أعرف حدودي جيداً. وخلال مسيرتي الكروية، لم يُسجَّل علي يوماً أنني لم أحترم جماهير الأندية التي حملت أقمصتها، ‏وأخص بالذِّكر نادي الوصل، الذي حملت قميصه بكل شرف، ‏ودافعت عنه بكل فخر، وتمكّنا أنا وزملائي من تحقيق ثلاثة ألقاب ستظل راسخة في ذاكرتي».

‏وتابع: «في ظل ما يُتداول مؤخراً، أؤكد أنني لم أقم بأي تصرف يسيء للجماهير أو للنادي، بل على العكس، قدمت كل ما أملك من جهد، ولم أدّخر أي قطرة عرق في سبيل هذا القميص الذي اعتبره مصدر فخر واعتزاز، ‏وفي الختام، ورفضاً لأي مغالطات أو تأويلات، سأظل لاعباً محترفاً، أحترم مَنْ يحترمني، وأقدر مَن يقدّرني، ولن أقبل أبداً أن أكون كبش فداء لتعليق الإخفاقات على عاتقي».

وقد أثارت جملة اللاعب في بيانه «رفضاً لأي مغالطات أو تأويلات،.. ولن أقبل أبداً أن أكون كبش فداء لتعليق الإخفاقات على عاتقي» انطباعاً يعكس غضب اللاعب من قرار إيقافه، خصوصاً أنه نفى توجيه أي إساءة لأي أحد عقب المباراة، بينما تبع البيان بصورة تجمعه بأحمد الشعفار، الرئيس السابق لشركة الكرة بنادي الوصل، في رسالة جديدة ربما يُفهم منها وجود فجوة بين اللاعب وإداريين في شركة الكرة الحالية برئاسة أحمد الطنيجي.

لكن الخطر الأكبر الذي ربما يهدّد الوصل من جراء تلك الأزمة، هو اقتراب الفريق من مواجهة النصر السعودي بعد 10 أيام تقريباً من الآن في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث سيغيب السناني وبوفتيني الأساسيان في مراكزهما مع الفريق عن الجولة 22 للقاء الوصل أمام عجمان، التي تُعتبر البروفة الأخيرة قبل مواجهة النصر السعودي.

فيما سيشكل الغياب المحتمل لخالد السناني أزمة في مركز حراسة المرمى لنادي الوصل في مرحلة حاسمة من المنافسة القارية، في ظل معاناة الحارس محمد علي يعاني من إصابة قوية، مما يترك الفريق أمام خيار واحد فقط وهو سهيل عبد الله، الذي لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري، الأمر الذي يترك المدرب روي فيتوريا أمام خيارات محدودة للغاية، قبل المباراة المصيرية أمام النصر في دوري الأبطال.







