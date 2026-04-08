العين وشباب الأهلي.. أرقام التاريخ تُشعل مواجهة الجولة 22



معتز الشامي (أبوظبي)

في توقيتٍ لا يحتمل أنصاف الحلول، تتجه أنظار دوري أدنوك للمحترفين إلى قمة الجولة 22 مساء بعد غدٍ الجمعة، حيث يستضيف العين مطارده المباشر شباب الأهلي، في مباراة قد تُعيد رسم ملامح سباق اللقب بالكامل، الفارق نقطة واحدة فقط، لكن الفارق في الرهانات أكبر بكثير، بين فريق يسعى لترسيخ الصدارة وآخر يطمح لانتزاعها في توقيت مثالي.

ويقف التاريخ شاهداً على صراع متوازن نسبياً، لكنه يميل بوضوح نحو العين، ففي 33 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، حقق العين 14 انتصاراً مقابل 10 لشباب الأهلي، بينما حضر التعادل في 9 مباريات. أرقام تمنح «الزعيم» أفضلية نفسية، خاصة مع تفوّقه التهديفي أيضاً بـ54 هدفاً مقابل 39.

تفوّق تاريخي

العين لا يتفوق فقط في الإجمالي، بل يفرض حضوره في التفاصيل الدقيقة، ففي مواجهات الدور الثاني، يتقدم بـ7 انتصارات مقابل 5، كما يملك أفضلية في مباريات يوم الجمعة (4 انتصارات مقابل 3). وحتى في السيناريوهات الخاصة، حين يواجه شباب الأهلي وهو حامل اللقب، يظهر التفوق العيناوي بوضوح: 6 انتصارات مقابل فوز واحد فقط لشباب الأهلي في 9 مواجهات.

ورغم أن شباب الأهلي نجح في الفوز بآخر مباراتين خارج أرضه أمام العين، إلا أنه لم يسبق له تحقيق 3 انتصارات متتالية من هذا النوع، ما يجعل اختبار هذه السلسلة أحد أبرز عناوين القمة.

سلسلة قياسية

ويدخل العين المواجهة مدعوماً برقم تاريخي لافت، بعدما عادَل أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري المحترفين (28 مباراة)، وهو رقم لم يتجاوزه أي فريق حتى الآن. هذه السلسلة تعكس استقراراً فنياً وذهنياً، وتجعل الفريق في حالة ثقة عالية قبل مواجهة قد تكون مفصلية، كما يتميز العين بقدرات هجومية متنوعة، إذ سجّل 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم (بالتساوي مع شباب الأهلي والشارقة)، لكنه يتفرد بكونه الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف من خارج المنطقة، ما يعكس توازناً دفاعياً نادراً.

صلابة الفرسان

وفي المقابل، يدخل شباب الأهلي القمة بأرقام لا تقلّ قوة. الفريق هو الوحيد الذي لم يستقبل هدفاً في ربع الساعة الأول هذا الموسم، كما يتساوى مع العين في كونهما الأقل استقبالاً في الدقائق الأخيرة (هدف واحد فقط).

الأكثر لفتاً، أن شباب الأهلي لم يستقبل أي هدف رأسي طوال الموسم، رغم أن العين تاريخياً سجّل 11 هدفاً رأسياً في مرماه، ما يفتح مواجهة تكتيكية مباشرة بين قوة العرضيات العيناوية وصلابة الدفاع الأهلاوي، ويملك شباب الأهلي أيضاً أعلى معدّل «تنوع تهديفي» في الدوري، حيث سجّل له 16 لاعباً مختلفاً، مقابل 9 فقط للعين، الذي يُعد في المقابل الأقل إشراكاً للاعبين مختلفين (25 لاعباً)، في دلالة على استقرار التشكيلة.

كما حافظ شباب الأهلي على نظافة شباكه في 13 مباراة هذا الموسم، وهي أعلى حصيلة له في تاريخ مشاركاته، ما يعكس صلابة دفاعية قد تكون مفتاحه في القمة.

نجوم تحت المجهر

الأرقام الفردية تضيف بُعداً آخر للصراع. سفيان رحيمي، أحد أبرز نجوم العين، لم يسجّل أو يصنع في 8 مواجهات سابقة أمام شباب الأهلي، في مفارقة مثيرة قبل مواجهة بحجم القمة، وبالتالي سيكون إيفيتش مدرب العين مطالباً بالبحث عن حلول للتسجيل وصناعة الفرص عبر لاعبي الوسط.

وفي المقابل، يمثّل كودجو لابا ورقة حاسمة، بعدما سجّل 5 أهداف في 12 مباراة ضد شباب الأهلي، ولم يخسر العين في أي مباراة سجّل فيها لابا أمامه (فاز 2 وتعادل 2).

أما في صفوف شباب الأهلي، فيبقى فيدريكو كارتابيا عنصراً حاسماً، إذ لم يخسر الفريق في أي مباراة سجّل خلالها (26 فوزاً و3 تعادلات)، ما يجعله مؤشراً مباشراً على نتيجة اللقاء، بينما التاريخ بين الفريقين يحمل لقطات نادرة، أبرزها أن هدفاً واحداً فقط سُجل من ركلة حرة مباشرة، وكان بتوقيع حسني عبدربه في 2008، كما يحمل السجل أسرع هدف عبر خوسيه ساند للعين بعد 3 دقائق وثانيتين، وأيضاً أكثر هدف متأخر بتوقيع ريبيرو في الدقيقة 93:34، في دلالة على أن هذه القمة لا تُحسم إلا مع صافرة النهاية، بينما يبقى البرازيلي جرافيتي الهداف التاريخي للمواجهات بـ7 أهداف، شاهداً على تاريخ طويل من الإثارة، في قمة تُكتب على إيقاع التفاصيل، فبين تفوّق تاريخي للعين، وصلابة دفاعية لشباب الأهلي، وأرقام فردية قد تقلب الموازين، تبدو القمة مفتوحة على كل الاحتمالات، ما يجعل القمة المرتقبة، ليست مجرد مباراة بثلاث نقاط، بل مواجهة قد تحدّد بوصلة اللقب، وتكتب فصلاً جديداً في واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين.