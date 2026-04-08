«نوتابل سبيتش» بـ«شعار جودلفين» يخوض سباق مايكرز مارك



عصام السيد (دبي)

يعود بطل سباقات العشب «نوتابل سبيتش» لجودلفين سريعاً إلى المنافسة على أعلى المستويات عندما يستهلّ موسمه الخامس بعد غد الجمعة في نسخة قوية من سباق مايكرز مارك مايل، الفئة الأولى على العشب، الذي تبلغ جائزته 650 ألف دولار، والذي يُقام في كينلاند.

وكان هذا النهج معتاداً بالنسبة لابن «دوباوي»، الذي حصد لقب جائزة إكليبس العام الماضي، بعد فوزه في سباق وودباين مايل ستيكس «الفئة الأولى» سبتمبر الماضي، وسباق بريدرز كاب مايل «الفئة الأولى» في نوفمبر بديل مار.

ومنذ بداية مسيرته بثلاثة انتصارات متتالية في سباقات المبتدئين وسباقات الوزن الموحد، شارك «نوتابل سبيتش»، من إنتاج جودلفين، في 11 سباقاً متتالياً من الفئة الأولى.

ويخوض «نوتابل سبيتش»، الفائز بسباق ألفي جينيز للفئة الأولى عام 2024، اختباره الثاني عشر على التوالي في أعلى المستويات، ساعياً لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في سباقات الفئة الأولى، والثالث على التوالي في مسافة الميل في أميركا الشمالية، وسيقوده الفارس المعتاد ويليام بويك.

وتعاون المدرب تشارلز أبلبي مع بويك للفوز بسباق مايكرز مارك مايل لعام 2024 مع حصان جودلفين الآخر «ماستر أوف ذا سيز».

وسيشارك كلٌّ من جودلفين وأبلبي بالحصان «أوموري سيتي»، الفائز بسباق المجموعة الثانية، والذي سبق له المشاركة في سباقات أميركا الشمالية عام 2024، حيث حلّ ثالثاً في سباق بريدرز كاب جوفينيل تيرف (المجموعة الأولى).

وقد شارك هذا الحصان، ابن «أواسيس دريم»، مرتين في الشرق الأوسط هذا العام، وحقق مركزاً متقدماً في سباق زعبيل مايل (المجموعة الثانية) في يناير الماضي في ميدان.

وسيسير كلٌّ من «أوموري سيتي» و«نوتابول سبيتش» على خُطى الخيول التي درّبها أبلبي سابقاً.