كمارا ورقة الشارقة الرابحة أمام بني ياس في غياب كايو



علي معالي (أبوظبي)

يبحث البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب فريق الشارقة، عن تعويض الخسارة القاسية في الدور الأول1-4، أمام بني ياس، معتمداً على العديد من الأوراق الهجومية المهمة في الجولة 22 المقرر لها مساء بعد غد الجمعة، ومن أبرزها عودة عثمان كمارا إلى خطورته التهديفية، والتي ظهرت بشكل واضح في مباراة الشارقة الأخيرة أمام الوصل التي انتهت 2-1، وسجّل كمارا هدفاً من الثنائية، ونجح هذا اللاعب خلال المباريات الثلاثة الأخيرة في أن يسجّل 4 أهداف في 3 مباريات، وهو رقم قياسي يحققه لأول مرة في مسيرته مع «الملك».

ويغيب عن الشارقة كايو لوكاس الذي خضع مؤخراً لعملية في الظهر، ويغيب كذلك ماجد سرور بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الوصل.

وقبل مباراة الدور الأول، وتحديداً كانت في الجولة الثامنة، كان الملك يحتل المركز الـ 11برصيد 7 نقاط، وكان «السماوي» في المركز الأخير بنقطة واحدة، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بتحقيق بني ياس لأول انتصار بالموسم الحالي، وكانت نقطة انطلاقة مهمة للفريق الذي يحتل حالياً المركز الـ 11 برصيد 21 نقطة، ويبتعد الشارقة عن بني ياس بـ 3 نقاط فقط بوجود «الملك» في المركز الثامن بـ 24 نقطة.

وتاريخياً، التقى الفريقان في 27 مباراة بدوري المحترفين، حقق الشارقة 14 انتصاراً مقابل 7 انتصارات لبني ياس، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل، ويعتبر كايو لوكاس الغائب عن المباراة، وقد سجّل أكبر عدد من أهدافه في دوري المحترفين أمام بني ياس، بإجمالي 9 أهداف، 8 منها مع الشارقة وهدف عندما كان في صفوف فريق العين.

وبشكل عام، سجّل الشارقة 64 هدفاً في مرمى بني ياس، مقابل 36 هدفاً لبني ياس في مرمى الشارقة، ليكون بني ياس الفريق الذي سجّل الشارقة أكبر عدد من أهدافه أمامه في تاريخ الدوري.