شاهد.. ميدفيديف يحطّم مضربه.. ويسقط أمام بريتيني في مونت كارلو

شاهد.. ميدفيديف يحطّم مضربه.. ويسقط أمام بريتيني في مونت كارلو
8 ابريل 2026 17:41
مونت كارلو (رويترز)
حطّم دانييل ميدفيديف مضربه عدة مرات خلال خسارته الثقيلة 6-صفر و6-صفر أمام الإيطالي ماتيو بريتيني ​المشارك ببطاقة دعوة في بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس اليوم الأربعاء، ليتجرع المصنّف العاشر عالمياً أول هزيمة في مسيرته على ⁠مستوى المحترفين، دون أن ينجح في كسب ​أي شوط، واستسلم ميدفيديف خلال 49 دقيقة فقط، بعدما ​فشل في الفوز بأي نقطة على إرساله.
⁠وبدا ​الإحباط واضحاً على اللاعب الروسي، الذي حطّم مضربه، قبل أن يلقي ببقاياه في سلة المهملات بجانب الملعب. وارتكب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، والذي توّج بلقبين هذا الموسم في دبي ‌وبرزبين، 27 خطأ سهلاً في أداء بعيد تماماً عن مستواه المعتاد.
من جهته، حقق بريتيني أول فوز ​في مسيرته على مستوى المحترفين بنتيجة 6-صفر و6-صفر، كما سجل انتصاره الأول على لاعب من المصنّفين العشرة الأوائل منذ تغلبه على ألكسندر زفيريف في مونت كارلو الموسم الماضي.
وقال بريتيني عقب المباراة: «أعتقد أن هذا كان أحد ​أفضل العروض في حياتي. لم أهدر سوى بضع كرات طوال المباراة، وهو أمر ليس سهلاً أمام منافس مثل دانييل. أعتقد أن خطة ​اللعب كانت مثالية، وكل ⁠أسلحتي عملت بالشكل المطلوب».
وجاء انفجار غضب ‌ميدفيديف ليفتح مجدداً النقاش حول كيفية تعامل لاعبي التنس مع إحباطهم خلال ⁠المباريات. وفي هذا السياق، كانت المصنّفة الأولى عالمياً، أرينا ​سبالينكا، قد أيّدت في وقت سابق فكرة إنشاء «غرف للغضب» تتيح للاعبين التنفيس عن إحباطهم بعيداً عن الكاميرات، وذلك عقب واقعة تحطيم كوكو جوف لمضربها في بطولة أستراليا المفتوحة، عندما لم تكن ​الأمريكية على علم بأن تصرفها يبث مباشرة ​حول العالم.

