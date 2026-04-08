العين يجدد عقد إيفيتش حتى 2028



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي العين تجديد عقد مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش لمدة موسمين إضافيين، ليواصل قيادة الفريق الأول حتى نهاية موسم 2027-2028، في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للنادي نحو ترسيخ الاستقرار الفني، وتعزيز استدامة النجاحات، بما يواكب طموحات جماهير «الزعيم».

وجاء قرار التجديد امتداداً للنتائج القوية التي حققها الفريق تحت قيادة إيفيتش منذ توليه المهمة منتصف الموسم الماضي، حيث يتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبلوغه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب الوصول لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً حضوره التنافسي في مختلف المسابقات المحلية.

وعادل الفريق الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات من دون خسارة في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين بـ28 مباراة، في مؤشر واضح على ثبات الأداء وقوة المنظومة الفنية.

وخاض العين تحت قيادة إيفيتش 30 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، حقق خلالها 23 انتصاراً مقابل 6 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط عوضها ذهاباً ضمن مسابقة الكأس، في انعكاس واضح لشخصية الفريق وقدرته على الاستجابة تحت الضغط.

وأكد النادي في بيانه أن تجديد عقد المدرب يأتي ضمن مشروع رياضي متكامل يقوم على أسس علمية واستقرار فني وتخطيط طويل المدى، بما يعزز الحضور التنافسي للفريق محلياً وقارياً، ويواكب الاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، أعرب الصربي فلاديمير إيفيتش عن سعادته بمواصلة مشواره مع العين، قائلاً «أشكر مجلس إدارة نادي العين برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على الاحترافية وتوفير بيئة محفزة، وعلى الثقة الكبيرة في الجهاز الفني. ونعمل وفق رؤية واضحة لتحقيق طموحاتنا».

وأضاف «نسعى دائماً إلى تعزيز قوة الفريق للظهور بهوية واضحة وشخصية تنافسية عالية، مع التركيز على تطوير اللاعبين وتعزيز عقلية الفوز»، ويؤكد هذا القرار التزام نادي العين بتطبيق أعلى معايير العمل المؤسسي، بما يعزز استقراره الفني ويؤسس لمستقبل تنافسي مستدام محلياً وقارياً.

على الجانب الآخر، أشاد خالد عيسى قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقرار استمرار إيفيتش لموسمين قادمين، مشيرا إلى أهمية بقاء المدرب الذي بات يحظى بمحبة وثقة الجميع، فضلاً عن النجاح في التعامل مع جميع التحديات منذ قدومه لقلعة البنفسج، وتمنى أن ينجح هو وزملاؤه في ترجمة الجهود الكبيرة المبذلولة بإعادة الفريق لمنصات التتويج.