الإسطبلات الأميرية تحتضن بطولة الإمارات الوطنية للترويض



أبوظبي (وام)

تستضيف «الإسطبلات الأميرية» منافسات بطولة الإمارات الوطنية للترويض لأول مرة يومي 11 و12 أبريل الجاري، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأكدت «الإسطبلات الأميرية» مشاركة 50 من نخبة فرسان وخيول الدولة في أبرز حدث ضمن موسم الترويض الوطني، ابتداء من اختبارات اليوم الأول للفرسان أمام لجنة التحكيم، لإبراز الدقة والتناغم والمهارة الفنية في الأداء.

وأضافت أن منافسات اليوم الثاني تتضمن الاختبارات الحرة على الموسيقى، بعروض للفرسان مصممة على إيقاعها، وتجمع بين الأداء الرياضي والإبداع أمام الجمهور.

وكشفت عن إقامة البطولة في الميدان المغطى الجديد الذي تم افتتاحه رسمياً مؤخراً، لاستضافة أبرز المنافسات الوطنية والدولية، مع وجود مدرجات الجمهور، لمعايشة تجربة مميزة مع المنافسات، انطلاقاً من التاسعة صباحاً، وفق برنامج متكامل لمختلف الفئات يجسد تطور رياضة الترويض.

وأثنى الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، على جهود الإسطبلات الأميرية في استضافة البطولة، خصوصاً مع النمو المتسارع لهذه الرياضة في الدولة، وتزايد المشاركة فيها، وارتفاع مستوى منافساتها، بما يؤكد قوة وطموح مجتمع الفروسية في الدولة.

ونوه إلى أن البطولة محطة مهمة لرياضة الترويض في دولة الإمارات التي تجمع بين الرياضة الرفيعة والتفاعل المجتمعي، والاحتفاء بالنمو المتواصل لها في المنطقة.

بدورها قالت لورا ريتشاردسون، المديرة العامة للإسطبلات الأميرية وفارسة فريق الإمارات للترويض، إن مثل هذه الفعاليات تلعب دوراً مهماً في دعم نمو رياضة الترويض، وتوفير المنصة المحفزة لإظهار إمكانات ومهارات الفرسان، لاسيما أنها تقام لأول مرة، تجسيداً للمكانة المرموقة للإسطبلات الأميرية، كمرفق رياضي عالي الأداء، لاستقبال الفعاليات المتنوعة.