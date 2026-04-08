3 لاعبين من «الفجيرة للفنون القتالية» في برنامج «رعاية المواهب»



الفجيرة (وام)

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية اختيار لاعبتي التايكواندو مزون عيسى وسلمى النقبي، ولاعب المبارزة عبدالله السماحي للمشاركة في «برنامج رعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية».

وقال نادر أبو شاويش، مدير النادي، في تصريح له، إن هذه الخطوة تؤكد القيمة النوعية للمواهب، والإنجازات المميزة التي يحققونها باسم دولة الإمارات، مشيداً بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرياضة والرياضيين.

وأشار إلى أن النادي يتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والشركاء مثل وزارة التربية والتعليم في برنامج المواهب، عبر توقيع مذكرة تعاون هي الأولى من نوعها مع نادٍ رياضي، موضحاً أنه سبق للنادي أن أطلق مبادرة «أجيال المستقبل» وشملت 800 لاعب ولاعبة.

ونوه إلى مشروع التحول الرقمي النوعي الخاص بالنادي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي للاعبين والمدربين، لوضع الأسس العلمية لتحديد أنماط الغذاء وطبيعة التدريبات وتوقيتها.