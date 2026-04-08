سان جيرمان يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال بثنائية ليفربول

باريس (أ ف ب)

وضع حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي قدماً في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتخطّيه ضيفه ليفربول 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي.

ويدين فريق العاصمة الفرنسية بانتصاره للثنائي ديزيريه دويه (11) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (65) صاحبي الهدفين في مباراة تسيّدها فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بشكل شبه كامل.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب «أنفيلد رود» في ليفربول الثلاثاء المقبل، على أن يواجه المتأهل بينهما في نصف النهائي، المتأهل بين بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، علماً بأن الأول انتصر ذهاباً خارج أرضه 2-1 في العاصمة الإسبانية.