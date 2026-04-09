الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدراجات» وصيف المرحلة الـ 3 «إتسوليا باسك كونتري»

9 ابريل 2026 09:43

مدريد (وام)
أحرز الإسباني إيجور أرييتا، من فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، المركز الثاني في المرحلة الثالثة من سباق إيتزوليا إقليم الباسك 2026، وذلك بعد أداء قوي ومميز في واحدة من أكثر مراحل السباق إثارة.
وجاء أرييتا في المركز الثاني خلف الفرنسي أكسل لورانس، دراج فريق إينيوس جريناديرز، الذي حسم الفوز في الأمتار الأخيرة من نهاية صاعدة حاسمة، بينما حل الإريتري ناتنايل تسفاسيون ثالثًا.
وشهدت المرحلة منافسة قوية منذ انطلاقتها، حيث نجح أرييتا في التواجد ضمن مجموعة الهروب الرئيسية التي تشكلت مبكراً، قبل أن يفرض نفسه كأحد أبرز المتسابقين في المقدمة.
ومع دخول السباق مراحله الحاسمة، كثف أرييتا هجماته على المرتفعات، لينجح في الانفصال رفقة لورانس عن بقية المجموعة، ويشكلا ثنائي الصدارة حتى الكيلومترات الأخيرة، وتعاون الدراجان للحفاظ على الفارق مع المجموعة الرئيسية، بما ضمن لهما التنافس المباشر على الفوز بالمرحلة.
وفي الأمتار الأخيرة، حاول أرييتا مباغتة منافسه بانطلاقة مبكرة، إلا أن لورانس أظهر تفوقه في السرعة النهائية، ليخطف المركز الأول قبل خط النهاية بقليل.
كما نال أرييتا جائزة أفضل دراج مقاتل في المرحلة، تقديراً لأدائه الهجومي طوال السباق، إلى جانب صعوده إلى منصة التتويج.

