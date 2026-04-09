الانتصار 64 يمنح ثاندر الصدارة الغربية في «أن بي أيه»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

حسم حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر صدارة المنطقة الغربية وأفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، بفوزه على لوس أنجلوس كليبرز 128-110.

وسجّل لاعب الارتكاز تشيت هولمجرين 30 نقطة مع 14 متابعة، فيما أضاف أفضل لاعب في الدوري، الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، 10 نقاط و11 تمريرة حاسمة لصالح حامل اللقب، الذي حقق فوزه السابع توالياً، رافعاً بذلك عدد انتصاراته إلى 64 مقابل 16 هزيمة، وذلك قبل مباراتين من نهاية الموسم المنتظم.

وانتزع أوكلاهوما سيتي صدارة الغرب للموسم الثالث توالياً، ومع أفضل سجل إجمالي في الدوري سيحظى بأفضلية الأرض طوال الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

ويعني فوز حامل اللقب أن سان أنتونيو سبيرز المتألق حسم المركز الثاني في الغرب.

وتجاوز سان أنتونيو بسهولة بورتلاند تريل بليزرز 112-101، رغم غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب كدمة في الضلع، إضافة إلى غياب ستيفون كاسل.

وسجّل ديأرون فوكس 25 نقطة في قيادة هجوم متوازن لسبيرز، وأضاف كيلدون جونسون 20 نقطة من دكة البدلاء، فيما ساهم الوافد الجديد كارتر براينت بـ17 نقطة.

وعزّز دنفر ناجتس قبضته على المركز الثالث في المنطقة الغربية، بفوزه على ممفيس جريزليز 136-119، بفضل "تريبل دابل" لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش بـ14 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ووقّع يوكيتش الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، على الـ"تريبل دابل" رقم 34 هذا الموسم، والـ198 في مسيرته، ليساعد دنفر على تحقيق فوزه العاشر توالياً، وهي أول سلسلة انتصارات من 10 أو أكثر في عهده.

وسجّل الكندي جمال موراي 26 نقطة، فيما سجّل ثمانية لاعبين من ناجتس 10 نقاط أو أكثر، ليوسّع بذلك الفارق أكثر مع لوس أنجلوس ليكرز المثقل بالإصابات في صراع المركز الثالث.