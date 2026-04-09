الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
«أبوظبي للشراع الحديث» يعسكر في سنغافورة للاستحقاقات الدولية

«أبوظبي للشراع الحديث» يعسكر في سنغافورة للاستحقاقات الدولية
9 ابريل 2026 12:13

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن توجهاته الاستراتيجية لتعزيز حضور الرياضات البحرية على المستوى الدولي، يغادر فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لـنادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى سنغافورة لإقامة معسكر تدريبي خارجي لفئة الأوبتيمست خلال الفترة من 10 وحتى 17 أبريل الجاري، في خطوة تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الفني وتوسيع قاعدة الخبرات التنافسية للبحارة.
ويضم المعسكر البحارة خليفة الرميثي، زايد الحوسني، حمد المهيري، وذياب المهيري، بإشراف المدرب ألبير أحمد تارهان، وبمرافقة الإداري خليفة السعدي، حيث يتضمن البرنامج التدريبي حزمة من الجلسات الفنية والتكتيكية المتقدمة، إلى جانب الاحتكاك بمدارس تدريبية مختلفة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير ورفع الكفاءة التنافسية.
ويأتي هذا المعسكر في إطار رؤية النادي الهادفة إلى إعداد جيل من البحارة القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، من خلال الاستثمار في المعسكرات الخارجية النوعية، وتبني أفضل الممارسات التدريبية العالمية، بما يعزز من مكانة أبوظبي كمركز رائد للرياضات البحرية.
كما يعكس هذا التوجه التزام النادي بتطوير منظومة الشراع الحديث وفق نهج مستدام، يرتكز على تمكين المواهب الوطنية، وتهيئتها للوصول إلى منصات التتويج، وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف البطولات القادمة.

أبوظبي للشراع الحديث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
سنغافورة
