رئيس الكاف ينفي محاباة المغرب في أزمة النهائي الأفريقي

داكار(رويترز)

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إنه سيرحب بإجراء تحقيق فساد في المنظمة، مؤكداً عدم وجود ما يخفيه، وذلك عقب اجتماع ​عقده مع مسؤولين سنغاليين في داكار.

وطالبت الحكومة السنغالية الشهر الماضي بإجراء تحقيق في الفساد بعد أن جردت لجنة الاستئناف التابعة للكاف البلاد ⁠من لقب كأس الأمم 2025 ومنحته لمنافسها في النهائي، المغرب.

وجاء قرار ​لجنة الاستئناف في أعقاب مشاهد فوضوية شهدتها المباراة النهائية في ​18 ‌يناير في الرباط، ⁠وفازت فيها السنغال ​1-صفر. وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب لعدة دقائق احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

التقى موتسيبي بمسؤولين من الاتحاد السنغالي للعبة والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وحثهم على ‌الوحدة في أعقاب تداعيات المباراة النهائية. وسيتوجه إلى المغرب اليوم ‌الخميس لعقد سلسلة مماثلة من الاجتماعات.

وقال موتسيبي للصحفيين: "سأرحب بأي تحقيق فساد داخل الكاف سواء أجرته الحكومة أو أي مؤسسة أخرى. في الواقع، ​سأشجع ذلك. وسنتعاون معهم تعاوناً كاملاً.

"قيل لي إن هناك مشاكل في الماضي وتدخلنا. الأمر لا يقتصر على كرة القدم فحسب، بل يمتد إلى مجال الأعمال والسياسة أيضاً. لا يمكننا أن نغرس في أذهان أطفالنا فكرة أن النجاح في الحياة ‌يتطلب الفساد. يجب ألا نتهاون مطلقاً (مع ​الفساد).

"هذه أفضل هدية يمكننا تقديمها لكرة القدم في أفريقيا. لا نكتفي بالحديث عن الفساد، بل نتدخل ونضع القوانين اللازمة وننفذها".

ولم يرغب موتسيبي في الخوض في القضية بين السنغال والمغرب ​التي تنظر فيها حالياً محكمة ‌التحكيم ⁠الرياضية.

وقال "لا يوجد ‌شيء يمكنني أن أقوله لكم لم ‌أقله بالفعل 10 أو 15 أو 20 مرة. يمكنكم أن تسألوني نفس السؤال 100 مرة، ⁠وسأعطيكم نفس الإجابة 100 مرة. من واجبي احترام أن القضية معروضة ​الآن أمام أعلى محكمة (رياضية) في العالم".

ونفى موتسيبي أي تلميح بأن المغرب قد حظي بمعاملة تفضيلية في عملية الاستئناف.

وقال "لن تتلقى أي دولة في أفريقيا تحت أي ظرف ممكن معاملة تفضيلية أو تُعامل على نحو أفضل من أي دولة أخرى. لن يحدث ​ذلك أبداً.

"نحن واثقون من أننا سنخرج من هذه التحديات ​أكثر اتحاداً بين دول القارة".