الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كفاراتسخيليا: أتمنى ألا نندم في أنفيلد على إضاعة الفرص

كفاراتسخيليا: أتمنى ألا نندم في أنفيلد على إضاعة الفرص
9 ابريل 2026 10:35

باريس (أ ف ب)
رأى الجناج الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في مقابلة مع "كانال +"، أن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي "سنحت أمامه فرص لتسجيل المزيد من الأهداف" على ملعب بارك دي برانس، في مواجهة ليفربول الإنجليزي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال صاحب الهدف الثاني في الانتصار 2-0، بعدما صنع حامل اللقب عدداً كبيراً من الفرص (14) أمام ضيفه الإنجليزي "سنحت أمامنا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، وكان يجب أن نسجل أهدافاً أكثر في بعض اللحظات. لكننا قدمنا مباراة جيدة. يجب أن نبقى مركزين لأن الأجواء ستكون مذهلة على ملعب أنفيلد، وأتمنى ألا نندم على إضاعة تلك الفرص".
واعترف لاعب الوسط وارن زايير-إيميري بأن الباريسيين يشعرون بـ"الإحباط" قبل لقاء الإياب الثلاثاء في ليفربول.
وقال "هناك دائماً جانب من الرضاً عندما تفوز 2-0، لكن أيضاً بعض الإحباط لأنك حصلت على فرص كهذه، وكان سيكون أفضل أن نذهب إلى أنفيلد بتقدم ثلاثة أو أربعة أهداف".
وأضاف "لكن هكذا هي الأمور، سنذهب بنوايانا، بضغطنا العالي، وبرغبتنا في اللعب في نصف ملعبهم وأن نقدّم كل ما لدينا دائماً".
وتابع "نحن واثقون، نعلم أن الجزء الثاني من الموسم هو الأفضل هنا، وسنبذل كل ما لدينا كما جرت العادة".
أما حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، فاعتبرها أمسية "رائعة"، معللاً "لم نمنح فرصاً ولم نستقبل أهدافاً"، على ما أوضح بالفرنسية أمام وسائل الإعلام.

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©