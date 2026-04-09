«أملاح» يُربك حسابات خورفكان قبل مواجهة البطائح

فيصل النقبي (خورفكان)

تلقى فريق خورفكان ضربة موجعة بعد فقدانه خدمات لاعبه المغربي سليم أملاح في اللقاء المقبل أمام البطائح، وذلك عقب طرده في الدقائق الأخيرة من مواجهة بني ياس الماضية ضمن دوري أدنوك للمحترفين.

وشارك أملاح في الدقيقة 88 بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، في محاولة من الجهاز الفني لإعادة إدخاله تدريجياً إلى أجواء المباريات، إلا أن عودته لم تدم طويلاً، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة 93، ليغادر اللقاء سريعاً خلال 5 دقائق فقط ويضع فريقه في موقف صعب.

ويُعد غياب أملاح خسارة فنية مهمة لخورفكان، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من الدوري، وحاجة الفريق إلى جميع عناصره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطائح في الجولة المقبلة، ضمن صراع محتدم في جدول الترتيب.