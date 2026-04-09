10 أشواط مثيرة في السباق الختامي بمضمار العين غداً

عصام السيد (العين)

يسدل مضمار نادي العين للفروسية والرماية، الستار على ختام موسم سباقاته 2025-2026 غداً، حيث يحتضن الحفل 10 أشواط تشارك فيها حوالي 150 من الخيول العربية الأصيلة، تتصدرها كأس العين (قوائم) البالغة قيمة جائزتها المالية 100 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة بالحفل 550 ألف درهم.

وينطلق السباق في الساعة الخامسة مساء، وتبدأ مسابقة ترشيحات الجمهور من الشوط الثاني إلى الشوط الثامن، وخصصت لها جوائز مالية تبلغ إجماليها 100 ألف درهم.

وخصص الشوط الرئيسي على لقب كأس العين (قوائم) لمسافة 2000 متر في الشوط الثالث، وتشارك فيه 15 من الخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 100.000 درهم.

ويتصدر الترشيحات في الشوط الرئيس، إدالبار«الذي يسعي للتفوق على عدد من الخيول التي تنافسه اليوم، ومواصلة عروضه الجيدة، ولكن سيكون بالمرصاد كل من»مقبول«، و»أي أي آر اكس بيرن«، و»ناصف«.

ويتصدر»مظفر بينونة«ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم.

ويتصدر»سوفنير الموري«ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم، حيث يتصدر»حنيف«ترشيحاته.

ويتصدر»اتش كي كردوس«ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم.

أما الشوط السادس لمسافة 1600 متر (أ) الذي يقام للخيول العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم، فيتصدر»أف ميعاد«ترشيحاته.

ويتصدر»خطاب«ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1600 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم.

وتتصدر»وتيرا«ترشيحات الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف (0-90) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 100.000 درهم.

وخصص الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم، حيث يتصدر»أف بداح«ترشيحات هذا الشوط.

ويتصدر»ياس الغربية" ترشيحات الشوط العاشر والختامي لمسافة 1000 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم.