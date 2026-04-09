إنريكي: من المؤسف عدم الخروج بنتيجة أكبر أمام ليفربول

إنريكي: من المؤسف عدم الخروج بنتيجة أكبر أمام ليفربول
9 ابريل 2026 11:25

باريس(أ ف ب)
أظهر باريس سان جيرمان الفرنسي "الصبر والهدوء" لفرض سيطرته على ليفربول (2-0)، على ملعب بارك دي برانس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقاً لمدربه لويس إنريكي، معتبراً في الوقت عينه أنه من "المؤسف" عدم تسجيل المزيد من الأهداف.
وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: "قدمنا مباراة جيدة جداً أمام منافس على مستوى عال جداً. كانت المواجهة صعبة، فهم أقوياء بدنيا، وغيّروا نظام لعبهم لمواجهتنا، لكننا معتادون على ذلك".
وأضاف "استحقينا هذه النتيجة (لكن) من المؤسف أننا في الشوط الثاني صنعنا الكثير من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".
وتابع: "لا إحباط، هذه هي كرة القدم ويجب تقبّل ذلك. لعبنا مباراة جيدة جداً أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا".
وأكمل: "تحلّينا بالصبر والهدوء، وقدمنا مباراة على مستوى تطلعات جماهيرنا. لا يوجد فارق في المستوى، كل ما في الأمر أننا لعبنا مباراة جيدة جداً".
وحول لقاء الإياب، رأى مدرب حامل اللقب أن "الأمر سيكون صعباً، الذهاب للعب في أنفيلد، لقد فعلت ذلك مرات كثيرة كلاعب وكمدرب، وسنعاني". لكنه شدد على أن "الوقت الآن للراحة واستعادة العافية".
ومن جهته، اعترف المدرب الهولندي لليفربول أرني سلوت بأن فريقه كان "في وضعية الصمود معظم فترات المباراة".
وقال "باريس كان بفارق كبير الفريق الأفضل هذا المساء، وكان بإمكانهم تسجيل أكثر من هدفين... لكننا أظهرنا عقلية محاربين" للحد من الأضرار.
وأردف أنه في لقاء الإياب على ملعب "أنفيلد" الثلاثاء المقبل "نحتاج إلى تقديم أداء أفضل، ونحتاج إلى جماهيرنا لخلق الأجواء التي ستسمح بذلك".

