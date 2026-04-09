4 لاعبين فقط تفوقوا على ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعدّ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بفارق كبير، أفضل هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا العريق «بما في ذلك حقبة دوري أبطال أوروبا الحديثة»، ومن الصعب تخيّل إزاحتهما عن عرشهما في أي وقت قريب.

لكن هذين النجمين اللذين شكلا علامة فارقة في تاريخ اللعبة، لا يملكان أفضل معدل تهديفي في المباراة الواحدة، حيث سجل ميسي 129 هدفاً في 163 مباراة، بمعدل 0.79 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل أفضل بقليل من معدل رونالدو البالغ 0.77 هدف من 140 هدفاً في 183 مباراة.

لكن هناك 4 لاعبين فقط «من بين اللاعبين الذين سجلوا 25 هدفاً أو أكثر، يتباهون بمعدل تهديفي أفضل من ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا».

ويُعد إيرلينج هالاند (57 هدفاً في 58 مباراة، 0.98 هدف في المباراة الواحدة) اللاعب الوحيد النشط الذي يتفوق على ميسي ورونالدو في معدل الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا.

وبرز هالاند على الساحة الأوروبية وهو في التاسعة عشرة من عمره مع ريد بول سالزبورج، وسجل المهاجم 8 أهداف في 6 مباريات مع الفريق النمساوي، قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند، حيث حسّن معدله التهديفي إلى 15 هدفاً في 13 مباراة.

ومن المثير للدهشة أن معدل أهدافه انخفض قليلاً منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، لكن 34 هدفاً في 39 مباراة بدوري أبطال أوروبا لا تزال إنجازاً استثنائياً. وتشمل هذه الإنجازات قيادة السيتي للفوز باللقب (والثلاثية) في موسمه الأول، بتسجيله 12 هدفاً في 11 مباراة و52 هدفاً في جميع المسابقات.

ويحتل هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، المركز السابع في قائمة هدافي دوري الأبطال عبر التاريخ، وإذا استمر على هذا المنوال، فقد يتجاوز ميسي ورونالدو يوماً ما.

بينما يحتل جيرد مولر (35 هدفاً في 34 مباراة، 0.97 هدف في المباراة الواحدة) المركز الثاني، خلف هالاند. ربما لم يشهد التاريخ مهاجماً أكثر فتكاً وفعالية من الألماني، الذي سجل ما يقارب هدفاً في المباراة الواحدة بين عامي 1969 و1977 مع بايرن ميونيخ.

ولا أحد، حتى رونالدو، يضاهي مولر في ذروة عطائه. فبين عامي 1972 و1975، فاز بكأس العالم وبطولة أوروبا مع ألمانيا الغربية، و3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ. كل هذا بعد فوزه الوحيد بالكرة الذهبية عام 1970، بينما كانت أرقامه التهديفية طوال السبعينيات استثنائية بكل المقاييس.

وفي المركز الثالث، فيرينك بوشكاش (36 هدفاً في 41 مباراة - 0.88 هدف في المباراة الواحدة)، حيث سجل المهاجم أكثر من 400 هدف مع نادي مدينته بودابست هونفيد، قبل أن يختتم مسيرته الكروية مع ريال مدريد، رافعاً الكأس 3 مرات.

وأخيراً، في المركز الرابع يحلّ ألفريدو دي ستيفانو (49 هدفاً في 58 مباراة - 0.88 هدف في المباراة الواحدة). يُعد ستيفانو أسطورة ريال مدريد، حيث قاد الفريق للفوز بـ5 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (1956-1960)، مسجلاً في جميع النهائيات التي فاز بها.