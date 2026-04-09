قبل «عودة الأبطال».. كين ومبابي في صراع رقمي رهيب

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد كيليان مبابي وهاري كين من بين 14 لاعباً فقط سجلوا 50 هدفاً أو أكثر في دوري أبطال أوروبا. ومن بين اللاعبين المتبقين في منافسات هذا الموسم 2025/26، يحتل مبابي المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل كين المركز الخامس.

ويبلغ مجموع أهداف نجمي ريال مدريد وبايرن ميونيخ 934 هدفاً على مدار مسيرتهما الكروية مع الأندية والمنتخبات. ومن المرجح جداً أن يحصد أحدهما جائزة الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يتصدر مبابي القائمة حالياً برصيد 14 هدفاً، بينما يلاحقه كين مباشرة برصيد 11 هدفاً.

لكن لم يسبق لأي منهما الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولن يتأهل إلى نصف النهائي سوى واحد منهما فقط بفضل قرعة دور الثمانية. فمن يا ترى يقدم أفضل موسم بين مبابي وكين، ومن منهما يملك فرصة أكبر لترجيح كفة فريقه في ربع النهائي؟

ولعب هاري كين هذا الموسم 41 مباراة، سجل 49 هدفاً وصنع 5 أهداف، منها 3 مرات هاتريك، بمتوسط 67.04 دقيقة لكل هدف، أما أرقامه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فشهدت مشاركته في 10 مباريات وتسجيل 11 هدفاً دون صناعة أهداف، بمتوسط دقائق لكل هدف بلغ 70.09 دقيقة.

ورغم أن كين اعتاد أن يسجل أكثر من 30 أو 40 هدفاً في الموسم الواحد، منذ أيامه مع توتنهام، لكن الموسم الحالي، يعد بالفعل الأكثر تهديفا في مسيرته برصيد 49 هدفاً، متجاوزاً بذلك رصيده البالغ 44 هدفاً في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، كما عادل أفضل موسم تهديفي له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل 11 هدفاً في أوروبا بالموسمين الماضي والحالي.

أما كيليان مبابي هذا الموسم، فقد شارك في 37 مباراة، سجل 39 هدفاً وصنع 6 أهداف، منها 2 هاتريك، بمتوسط دقائق لكل هدف بلغ 78.69 دقيقة، وشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بـ10 مباريات، سجل 14 وصنع هدفاً، بمتوسط دقائق لكل هدف بلغ 58.64 دقيقة.

وبعد أن تجاوز حاجز الأربعين هدفاً في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان وموسمه الأول مع ريال مدريد، يحتاج مبابي إلى هدف واحد فقط ليحقق نفس الإنجاز هذا الموسم.

ووصل مبابي إلى 14 هدفاً في النسخة الحالية من البطولة، وهو رقم يضعه في مجموعة مختارة من لاعبي كرة القدم في تاريخ البطولة.

وقد تمكّن 7 لاعبين فقط من الوصول إلى هذا الرقم أو تجاوزه في نفس الموسم، مثل، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة، إضافة إلى رود فان نيستلروي وخوسيه ألتافيني. وفي حالة ريال مدريد، ينضم مبابي إلى رونالدو وبنزيمة باعتبارهم الوحيدين من النادي الذين حققوا ذلك.