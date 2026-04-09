بعد 100 مباراة مدرباً لبايرن.. أين يقع كومباني بين «عظماء البافاري»؟

معتز الشامي (أبوظبي)

وضع بايرن ميونيخ قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26، بعد فوزه على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، على أن يتم حسم بطاقة التأهل في ملعب أليانز أرينا، يوم الأربعاء المقبل.

وكان هذا الفوز رقم 76 لمدرب العملاق البافاري فينسنت كومباني، في مباراته رقم 100 كمدرب لبايرن ميونيخ، ويملك المدرب البلجيكي سجلاً مذهلاً منذ توليه قيادة بايرن في صيف 2025، ففي مبارياته المئة، حقق 76 فوزاً، و13 تعادلاً، و11 خسارة فقط، بفارق أهداف بلغ 302-100.

وبفضل الفوز على ريال مدريد، وصل معدل نقاط كومباني مع بايرن ميونيخ إلى 2.41 نقطة في المباراة الواحدة، متعادلاً بذلك مع بيب جوارديولا. وكان الإسباني قد حقق نفس المعدل خلال فترة تدريبه لبايرن ميونيخ بين عامي 2013 و2016. كما يعني هذا أن مدربين فقط في تاريخ بايرن ميونيخ حققا معدل نقاط أعلى من كومباني.

ويحتل يوب هاينكس المركزين الثاني والثالث، حيث بلغ متوسط نقاط هاينكس 2.43 نقطة في المباراة الواحدة، خلال فترة توليه تدريب الفريق من عام 2011 إلى 2013. وخلال تلك الفترة، حقق هاينكس الثلاثية التاريخية في نهاية موسم 2012/2013.

وسلم المدرب البالغ من العمر 80 عاماً آنذاك، ما يمكن اعتباره أفضل تشكيلة في تاريخ بايرن ميونيخ إلى خليفته جوارديولا. لكن هاينكس استطاع تجاوز متوسط نقاطه في المباراة الواحدة خلال فترته الثالثة مع النادي. من عام 2017 إلى 2018، أشرف هاينكس على 41 مباراة، وبلغ متوسط نقاطه 2.49 نقطة في المباراة الواحدة.

وفي القمة، مدرب آخر قاد البايرن إلى الثلاثية، حيث حقق هانسي فليك معدلاً مذهلاً بلغ 2.53 نقطة في المباراة الواحدة خلال فترة تدريبه في ميونيخ. وفاز فليك بالثلاثية مع البايرن عام 2020. وغادر النادي بعد خلاف مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وبعد فترة قصيرة وكارثية مع المنتخب الألماني، لا يزال ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة هذا الموسم.

وهذه هي التوقعات التي يتعين على كومباني التعامل معها. وحتى يومنا هذا، لا تزال فترة جوارديولا في ميونيخ تطغى عليها حقيقة فشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على عكس سلفه هاينكس وخليفته فليك. ويواجه كومباني الآن نفس التوقعات، ولذلك ينظر إلى الفوز في مدريد على أنه مجرد خطوة صغيرة نحو تحقيق اللقب الأوروبي السابع للنادي.