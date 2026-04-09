فاشيرو يكتب قصته الخالدة في مونتي كارلو

مونت كارلو (رويترز)

لم يكن لاعب موناكو فالنتين فاشيرو يحلم بسيناريو أفضل من ذلك، بعدما حقق ثاني انتصار في ​مسيرته على أحد اللاعبين ضمن الخمسة الأوائل عالمياً، بتغلبه على لورنسو موزيتي المصنف الخامس في العالم، بنتيجة 7-6 و7-5، وسط أجواء جماهيرية ⁠حاشدة في بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة.

وبهذا ​الانتصار، أصبح فاشيرو، البالغ من العمر 27 عاماً، ​ثاني لاعب ‌من موناكو يبلغ الدور ⁠الثالث ​من بطولة مونتي كارلو، بعد أخيه غير الشقيق ومدربه الحالي بنجامين باليريه.

ويُعد هذا الفوز الثاني لفاشيرو على لاعب من الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي، بعد ‌انتصاره على نوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقباً ‌في البطولات الأربع الكبرى، خلال مشواره نحو لقبه الأول في بطولات اتحاد المحترفين، وذلك في بطولة شنغهاي ​للأساتذة العام الماضي.

وقال فاشيرو عقب اللقاء "لو أخبرني أحدهم أن فوزي الأول هذا الموسم على لاعب من الخمسة الأوائل - والثاني بعد شنغهاي - سيكون هنا، في مباراة مسائية وعلى الملعب الرئيسي الذي لعبت ‌عليه منذ أن كنت في السادسة ​من عمري، لما صدقت ذلك".

وأضاف: "ربما لا يعرف الكثيرون أنني أعشق اللعب على الملاعب الرملية. نشأت هنا ولعبت على هذه الملاعب لمدة 18 ​عاماً، قبل الالتحاق بالجامعة ‌وتعلم ⁠اللعب على ‌الملاعب الصلبة، لكن هذا ‌المكان هو الذي تعلمت فيه أساسيات التنس".

وتابع "دعونا نقول إنني احتجت إلى مجموعة ⁠ونصف لاستعادة مستواي في الدور الأول، أما الآن فقد ​عاد أدائي إلى سابق عهده".

وكان فاشيرو قد قفز من المركز 204 عالمياً إلى المركز 40 بعد تتويجه في شنغهاي، كما بلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام. ومن المقرر ​أن يواجه البولندي هوبرت هوركاتش في وقت لاحق ​اليوم الخميس.