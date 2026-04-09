الأرقام تجيب.. هل يغرق ريال مدريد ببطء مع أربيلوا؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

لا شك أن مصير ريال مدريد هذا الموسم سيتوقف على نتيجة مباراته في ميونيخ الأسبوع المقبل، فمع فارق 7 نقاط بين المرينجي وبرشلونة في الدوري الإسباني، والخروج المفاجئ أمام ألباسيتي في كأس الملك في يناير، يأمل ريال مدريد في قلب تأخره 2-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، وإلا سيواجه خطر انتهاء موسمه قبل نهاية أبريل، لذا ستكون المباراة حاسمة أمام بايرن ميونيخ، على ملعب أليانز أرينا.

وقبل انطلاق المباراة في بافاريا، يواجه ريال مدريد فريق جيرونا، يوم الجمعة، في الدوري الإسباني، في المباراة العشرين للمدرب السابق لفريق كاستيا منذ توليه المسؤولية خلفاً لتشابي ألونسو، منتصف يناير.

لكن في الوقت الراهن، لا يوجد ما يشير إلى أن تغيير المدرب في منتصف الموسم قد أفاد الفريق بأي وجه من الوجوه. في الواقع، بعد 19 مباراة على رأس الجهاز الفني للنادي، حقق أربيلوا 13 فوزاً، وصفر تعادلات، وخسر 6 مباريات في جميع المسابقات، وهذا يعني أن المدرب البالغ من العمر 43 عاماً يحصد 2.05 نقطة فقط في المباراة الواحدة. لم يقتصر الأمر على تكبد أربيلوا نفس عدد الهزائم التي حصدها ألونسو في 34 مباراة، بل إن معدله الحالي أقل من معدل ألونسو البالغ 2.24 نقطة.

وفي الحقيقة، إنه أقل بنسبة 8.4% من سلفه، وهو أمر مثير للقلق، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن أداء ألونسو في العاصمة الإسبانية كان متواضعاً.

ولحسن حظ أربيلوا، يقيم بمعايير مختلفة عن تلك التي قيم بها ألونسو أو المدربين السابقين. بصفته مدرباً مؤقتاً، حيث ينظر إلى أربيلوا على أنه الشخص الذي كلف بإعادة الاستقرار للفريق، مع الحفاظ على رضا اللاعبين الأساسيين.

ويبدو أن هذا ما فعله الظهير الأيمن السابق بالفعل، حيث بدا فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور أكثر ارتياحاً على أرض الملعب منذ أن حررهم أربيلوا من أساليب ألونسو المقيدة. ويبدو أن المهاجم البرازيلي، على وجه الخصوص، قد استفاد أكثر من غيره من تغيير المدرب في يناير.

ومنذ تولي أربيلوا تدريب الفريق، شارك فينيسيوس جونيور أساسياً في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة في جميع المسابقات، وكانت تلك المباراة الوحيدة التي غاب فيها عن فوز الفريق 2-0 على فالنسيا بسبب الإيقاف.

وواجه المدرب الإسباني أيضاً بعض الإصابات الخطيرة في صفوف فريقه. فمنذ توليه المسؤولية في يناير، اضطر المدرب قليل الخبرة نسبياً للتعامل مع إصابات تيبو كورتوا، وإيدر ميليتاو، وراؤول أسينسيو، وفيرلاند ميندي، وداني سيبايوس، وربما الأبرز من بينهم، جود بيلينجهام، ورودريجو، وكيليان مبابي، الذين غابوا مجتمعين عن 16 مباراة في الدوري الإسباني.

ويحسب لأربيلوا أنه حاول سد الثغرات في فريقه بمواهب شابة واعدة من فريق كاستيا، مثل المهاجم جونزالو جارسيا (22 عاماً) ولاعب الوسط تياجو بيتارش (18 عاماً)، الذي شارك أساسياً ضد بايرن ميونيخ بدلاً من بيلينجهام مساء الثلاثاء.

وبالنسبة لجماهير عملاق الليجا، ستكون بقية هذا الموسم بمثابة مباريات كؤوس، وفي أربيلوا، يمتلكون مدرباً يتناسب تماماً مع هيكل النادي، دون إثارة ضجة كبيرة في وسائل الإعلام أو أي خلافات محتملة داخل الفريق.

وبينما لم يتم ترشيح أي منافسين جادين للمنصب للموسم المقبل، يبدو من غير المرجح أن يبقى أربيلوا في منصبه بعد الصيف. حتى وإن كان مشجعو ريال مدريد يعتبرون اللاعب السابق واحداً منهم، ولا يزالون يأملون في تحقيق مفاجأة مدويّة في ميونيخ الأسبوع المقبل.