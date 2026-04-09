الإقالات تطول 9 أندية وهورفات المدرب الـ25 في «دورينا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستعد الكرواتي ألين هورفات، المدرب العائد لقيادة الظفرة، لتسجيل ظهوره الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يقود فريقه أمام ضيفه النصر ضمن الجولة 22، وذلك بعد تعيينه خلفاً للمونتنيجري زيليكو بتروفيتش، الذي أُقيل بنهاية الجولة الماضية بسبب تراجع النتائج.

ويرفع الظهور المرتقب لهورفات عدد المدربين الذين قادوا الأندية في الموسم الحالي إلى 25 مدرباً، في مؤشر واضح على ارتفاع وتيرة التغييرات الفنية، والتي تجاوزت نسبتها 64% على مستوى 9 أندية، مقابل استقرار فني محدود شمل 5 أندية فقط، هي: العين، شباب الأهلي، عجمان، البطائح، والنصر.

ويبرز العين ضمن قائمة الأندية الأكثر استقراراً، بعدما أعلن تجديد عقد مدربه فلاديمير إيفيتش لموسمين إضافيين حتى 2027-2028، في إطار تعزيز الاستقرار الفني، فيما يواصل البرتغالي باولو سوزا قيادة شباب الأهلي للموسم الثاني توالياً بعد تحقيق رباعية الموسم الماضي. كما تضم قائمة الاستقرار الصربي جوران توفيجدزيتش مع عجمان، والإيراني فرهاد مجيدي مع البطائح، والصربي سلافيسا يوكانوفيتش مع النصر.

وانطلقت سلسلة التغييرات الفنية مبكراً في الموسم الجاري 2025-2026، حينما أنهى الجزيرة مشوار مدربه المغربي الحسين عموتة بعد الجولة الأولى، قبل التعاقد مع الهولندي مارينو بوشيتش، فيما استمر البلغاري إيفايلو بيتيف مع بني ياس 4 جولات فقط، قبل عودة المدرب الروماني دانييل إيسايلا.

وشهد دبا تغييراً مبكراً أيضاً بإقالة المدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي قاد الفريق للصعود، قبل الجولة العاشرة، والتعاقد مع الروماني سيبريان بانايت.

وفي الشارقة، لم يستمر الصربي ميلوش ميلويفيتش طويلاً، حيث غادر بعد 7 مباريات فقط، ليتم إسناد المهمة مؤقتاً لعبدالمجيد النمر، قبل التعاقد مع البرتغالي خوسيه مورايس، الذي انتقل من الوحدة، ما دفع الأخير للاستعانة بمساعده ديماس تيكسيرا بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع المدرب داركو ميلانيتش.

كما شملت قائمة التغييرات الوصل، الذي أنهى خدمات البرتغالي لويس كاسترو والسويدي مسعود ميرال، قبل التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، فيما استغنى كلباء عن مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وتعاقد مع العراقي غازي الشمري، في حين أقال خورفكان مدربه الوطني حسن العبدولي، ليُسند المهمة إلى الكرواتي دامير كرزنار.

** تغييرات المدربين في دوري أدنوك 2025-2026

25 مدرباً قادوا الأندية حتى الجولة 22

64 % نسبة التغيير الفني في الدوري

9 أندية غيّرت أجهزتها الفنية

5 أندية مستقرة: العين – شباب الأهلي – عجمان – البطائح – النصر