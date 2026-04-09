محمد الشرقي يلتقي فارس البلوشي بعد إنجازه بمونديال المبارزة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللاعب فارس البلوشي، لاعب المنتخب الوطني للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، لحصوله على أول ميدالية برونزية لمنتخب الإمارات في سلاح الفلوريه ضمن منافسات بطولة كأس العالم لفئة تحت 20 عاماً، التي تم تنظيمها في جمهورية كوستاريكا.

وهنّأ سموه اللاعب فارس البلوشي بتحقيقه هذا التميز، الذي يُعد الأول من نوعه للإمارات في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم لهذه الفئة السِّنية، مشيداً بأدائه المشرّف وما قدمه من مستوى تنافسي عالٍ خلال البطولة.

وأكّد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعاية أصحاب التفوق، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرصه على تمكين المواهب الوطنية من تحقيق مراكز متقدمة ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.

من جانبه، عبّر البلوشي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه، مؤكداً عزمه على مواصلة التدريب والاستعداد للمنافسات المقبلة، وتمثيل الدولة خير تمثيل.

من ناحيته أكد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا التتويج يأتي ثمرة للدعم المتواصل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لأبطال الإمارة، مضيفاً أن هذه النتائج تُجسد رؤية سموه في إعداد جيلٍ رياضي قادر على المنافسة في مختلف البطولات الرياضية.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.